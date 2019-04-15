Дженнифер Лопес показала соблазнительные формы в боди: фото

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес порадовала поклонников эффектным и сексуальным снимком. Артистка устроилась на рояле в белом боди.

Недавно Дженнифер Лопес представила свою новую видеоработу "Medicine". В клипе артистка появилась в нескольких сексуальных образах, в частности, в ковбойском наряде и пикантных мини-платьях. Ролик стремительно завоевал сеть, получив миллионы просмотров.

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Однако не только вокальной карьерой занимается 49-летняя Дженнифер Лопес. В сети она показала обольстительный кадр из рекламной кампании бренда сценической одежды Pretty Little Thing. Певица предстала перед камерой в сексуальном белом боди, которым подчеркнула соблазнительные формы. В обольстительном наряде звезда устроилась на рояле, что выглядело очень сексуально.

Дженнифер Лопес добавила роскоши к своему игривому образу, примерив блестящие колготки, массивные украшения и босоножки на огромных каблуках. В то же время волосы артистка связала в хвост.

Зима близко. Очень нравится, что новая коллекция Pretty Little Thing вся белая. Она вдохновлена моим новым клипом,

– прокомментировала фотографию Дженнифер Лопес.

Ранее в сети певица показывала кадры со съемок клипа "Medicine". Поэтому Дженнифер Лопес показала бэкстейдж со съемочного процесса, где появилась в белом боди у пилона.