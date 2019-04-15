Дженнифер Лопес показала соблазнительные формы в боди: фото

176 Читати новину українською
Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес / Instagram / @jlo

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес порадовала поклонников эффектным и сексуальным снимком. Артистка устроилась на рояле в белом боди.

Недавно Дженнифер Лопес представила свою новую видеоработу "Medicine". В клипе артистка появилась в нескольких сексуальных образах, в частности, в ковбойском наряде и пикантных мини-платьях. Ролик стремительно завоевал сеть, получив миллионы просмотров.

Читайте также: В меховых нарядах и в слезах: появились новые фото Дженнифер Лопес в образе стриптизерши

Однако не только вокальной карьерой занимается 49-летняя Дженнифер Лопес. В сети она показала обольстительный кадр из рекламной кампании бренда сценической одежды Pretty Little Thing. Певица предстала перед камерой в сексуальном белом боди, которым подчеркнула соблазнительные формы. В обольстительном наряде звезда устроилась на рояле, что выглядело очень сексуально.

Дженнифер Лопес добавила роскоши к своему игривому образу, примерив блестящие колготки, массивные украшения и босоножки на огромных каблуках. В то же время волосы артистка связала в хвост.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

Зима близко. Очень нравится, что новая коллекция Pretty Little Thing вся белая. Она вдохновлена моим новым клипом,
– прокомментировала фотографию Дженнифер Лопес.

Ранее в сети певица показывала кадры со съемок клипа "Medicine". Поэтому Дженнифер Лопес показала бэкстейдж со съемочного процесса, где появилась в белом боди у пилона.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

 

blog_ava
Дебаты между Зеленским и Порошенко: что известно
сегодня
22908
Теги: LifeStyle Музыка Новости LifeStyle Дженнифер Лопес
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Роды Меган Маркл: кого родит, как будет воспитывать и где будет жить королевская семья
сегодня 20:05 Роды Меган Маркл: кого родит, как будет воспитывать и где будет жить королевская семья
4845
"Игра престолов" 8 сезон: все, что известно о финале сериала
сегодня 13:02 "Игра престолов" 8 сезон: все, что известно о финале сериала
18222
"Игра престолов": просмотрели ли Вы первую серию 8 сезона?
сегодня 12:52 "Игра престолов": просмотрели ли Вы первую серию 8 сезона?
835
Великий пост 2019: история и правила соблюдения
сегодня 12:08 Великий пост 2019: история и правила соблюдения
16120
Голос страны 9 сезон: кто прошел в финал шоу
сегодня 10:54 Голос страны 9 сезон: кто прошел в финал шоу
Юлія Михайлова 2849
Новости
Больше новостей
Залиште відгук