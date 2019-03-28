Дженнифер Лопес показала спортивную фигуру на съемках нового фильма: фото

Популярная актриса Дженнифер Лопес, которая готовится к свадьбе с женихом Алексом Родригесом, попала в объективы папарацци во время съемок сцен нового фильма Hustler's в Нью-Йорке.

В среду, 27 марта, съемочную площадку посетило ближайшее окружение актрисы – любимый Алекс и дети – Эмма и Макс, а также Таша и Элла (дети Родигеса).

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Сейчас подробности о сюжете новой киноленты Hustler's неизвестны, однако Дженнифер уже потрясла стильными и привлекательными образами.

Актриса на съемочной площадке была одета в белые штаны, принтованную майку с глубоким декольте и джинсовую куртку. Завершили образ Лопес тулфи на высоких каблуках. Фотографы поймали забавные моменты, как звезда держала на руках собаку и целовалась с ней.



Дженнифер Лопес / Getty Images



​Дженнифер Лопес / Getty Images



​Дженнифер Лопес / Getty Images

На следующий день, 28 марта, Дженнифер появилась на площадке в черных ботильонах на высокой шпильке, джинсах и черной футболке с надписью. Ярким акцентом стала короткая шуба из эко-меха сиреневого цвета.



​Дженнифер Лопес / Getty Images