Дженнифер Лопес покорила сеть беззаботным образом в легком платье: фото

50-летняя американская певица поражает не только своей безупречной фигурой, но и легким непринужденным поведением. Дженнифер Лопес в белом платье устроила фотосессию на батуте, которая покорили сердца поклонников. Во время детского развлечения звезда показала себя настоящей и счастливой.

Поп-диву Дженнифер Лопес зрители привыкли видеть сдержанной леди с безупречным стилем. Однако певица доказала, что за пределами красных дорожек рядом со своей семьей она перевоплощается на беспечную маму и невесту. В инстаграм-профиле она опубликовала кадры со съемки на батуте, которые заряжены позитивом.

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Для семейного развлечения Джей Ло выбрала по-настоящему весенний образ. На ней короткое платье белого цвета с пышной юбкой, которая игриво выглядывала в воздухе во время прыжков певицы. Лаконичный наряд без лишних украшений и соблазнительных декольте идеально подходил для такого отдыха. Звезда оставила волосы распущенными, что обеспечило ей непринужденную естественную укладку. Фото излучают радость и доказывают, что Дженнифер Лопес радуется простым вещам, несмотря на мировую славу.

Исполнительница рассказала, что каждый раз перед сном она перечисляет три счастливых моментах, которые случились с ней за день, стараясь не повторять предыдущие. Таким образом знаменитость настраивает себя на позитив.

В это время, когда так легко сдаться и думать о том, что все пойдет не так... Не теряйте позитив и будьте в безопасности,

– прокомментировала Дженнифер Лопес.