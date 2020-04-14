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Дженнифер Лопес покорила сеть танцем с бывшим бойфрендом: как отреагировал жених звезды

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Дженнифер Лопес покорила сеть танцем с бывшим бойфрендом / Instagram / @jlo

Американская актриса и певица принадлежит к тем звездам, которые сохраняют дружбу с бывшими после расставания. Так, Дженнифер Лопес вместе с женихом Алексом Родригесом поддержала благотворительные намерения рэпера Пи Дидди, который собирал деньги на борьбу с коронавирусом танцевальным марафоном.

В день, когда католический мир отмечал Пасху, 12 апреля, 50-летний американский рэпер Пи Дидди решил провести благотворительную инициативу, ведь в праздник придерживался режима самоизоляции. Он провел настоящий танцевальный марафон на личной странице в инстраграме, собрав более 3 миллионов долларов, которые пожертвует на медицину США.

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Вполне прогнозируемо, что таким успехом он обязан бывшей возлюбленной Дженнифер Лопес, которая присоединилась к прямой трансляции. Певица без лишних слов сразу подхватила движения Пи Дидди во время зажигательной сальсы. Она не только продемонстрировала свою ловкость, но и засветила роскошное тело в белом брючном костюме с откровенным декольте.

Стоит отметить, что Дженнифер Лопес и Пи Дидди на протяжении двух лет связывали романтические отношения. Пара рассталась в 2001 году, однако сумела сохранить дружбу. Кроме того, жених артистки Алекс Родригес не только поддержал свою избранницу во время танца с бывшим, но и признался, что обожает творчество рэпера.

Он не стал скрывать, что на всех вечеринках просит включить треки Пи Дидди. Также бойфренд Джей Ло присоединился к танцевальному флешмобу в стиле фристайл.

Известно, что роман Дженнифер Лопес и Пи Дидди длился с 1999 года по 2001 год. Тогда рэпер уже достиг популярности на просторах музыкальной индустрии, а певица лишь начинала свой звездный путь. Джей Ло неоднократно заявляла, что именно экс-бойфренду обязана своему успеху, ведь он "проложил" для нее дорогу в мировой шоу-бизнес.

Автор: Марина Джура
Теги: Звездные романы Дженнифер Лопес Новости LifeStyle LifeStyle
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