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Дженнифер Лопес поразила идеальной фигурой перед занятием йогой: фото

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Дженнифер Лопес / Instagram / @jlo

Певица и актриса Дженнифер Лопес не пропускает ни одного занятия спортом. Сейчас звезда проводит свое время с семьей во Флориде, где регулярно попадает в объективы папарацци, когда спешит на тренировку.

Многим поклонникам Джей Ло сложно поверить, что певице уже 50 лет. Знаменитость действительно поражает роскошным внешним видом, а секретами красоты является здоровое питание, активные тренировки и уход за собой.

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Уличные фотографы сняли Лопес и ее жениха Алекса Родригеса, когда они шли на занятия йогой. Певица была одета в короткий черный топ от Guess и вельветовые лосины.

Дженнифер дополнила свой спортивный look солнцезащитными очками и золотыми серьгами-кольцами. В руках она держала стилизованную под ее имя бутылку с водой и телефон.

Дженніфер Лопес
Дженнифер Лопес / MiamiPIXX / Backgrid / Daily Mail

Дженніфер Лопес
Дженнифер Лопес / MiamiPIXX / Backgrid / Daily Mail


Алекс Родригес / MiamiPIXX / Backgrid / Daily Mail

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Новости США Дженнифер Лопес
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