Дженнифер Лопес поразила идеальной фигурой перед занятием йогой: фото
Певица и актриса Дженнифер Лопес не пропускает ни одного занятия спортом. Сейчас звезда проводит свое время с семьей во Флориде, где регулярно попадает в объективы папарацци, когда спешит на тренировку.
Многим поклонникам Джей Ло сложно поверить, что певице уже 50 лет. Знаменитость действительно поражает роскошным внешним видом, а секретами красоты является здоровое питание, активные тренировки и уход за собой.
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Уличные фотографы сняли Лопес и ее жениха Алекса Родригеса, когда они шли на занятия йогой. Певица была одета в короткий черный топ от Guess и вельветовые лосины.
Дженнифер дополнила свой спортивный look солнцезащитными очками и золотыми серьгами-кольцами. В руках она держала стилизованную под ее имя бутылку с водой и телефон.
Дженнифер Лопес / MiamiPIXX / Backgrid / Daily Mail
Дженнифер Лопес / MiamiPIXX / Backgrid / Daily Mail
Алекс Родригес / MiamiPIXX / Backgrid / Daily Mail
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