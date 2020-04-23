Дженнифер Лопес поздравила фанатов с Днем Земли провокационным фото

Американская певица Дженнифер Лопес в свои 50 имеет совершенную фигуру и знает, как выгодно продемонстрировать свои формы тела. 22 апреля весь мир отмечал День Земли и к поздравлениям присоединилась Джей Ло с роскошным и соблазнительным фото.

Во вторник, 22 апреля, звезда не ограничилась только одним сообщением о своей падчерице Элле, которой исполнилось 12 лет, но и поздравлениями с Днем Земли. На новой фотографии в Инстаграме звезда позировала в привлекательном белом купальнике с глубоким декольте, который подчеркивал ее пышная грудь и стройную талию.

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"Мать земля ... Осознай, как ты к ней относишься. Люби ее, и она сбережет вас навсегда", – написала под фото певица с хэштегом "Счастливого дня земли".



Дженнифер Лопес поздравила с Днем Земли / Instagram / @jlo

Ее волосы имели естественной и несколько растрепанный вид, а макияж едва виднелся на лице. Неизвестно, представила ли певица снимок с новой или старой фотосессии, однако на нем она выглядела потрясающе. Съемка проходила в бассейне на территории зеленого газона.

Стоит добавить, что многие голливудские звезды заботятся о сохранении ресурсов Земли и климата. Кто эти люди – читайте в нашем материале.