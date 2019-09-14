Дженнифер Лопес пригласит экс-мужчин на свою свадьбу с Алексом Родригесом

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Дженнифер Лопес пригласит экс-мужчин на свою свадьбу с Алексом Родригесом

Популярная 50-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес, которая сейчас презентует новую ленту "Стриптизерши" (Hustlers), где сыграла главную героиню Рамону, также активно готовится к предстоящей свадьбе с женихом Алексом Родригесом.

Родригес рассказал подробности предстоящей свадьбы с Джей Ло на радиошоу Strahan, Sara and Keke. По словам бейсболиста, влюбленные уже определились со списком гостей.

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Что интересно, Дженнифер и Алекс пригласят экс-любимых. "Наши бывшие будут на свадьбе. Все включено. Чем больше тем лучше", – сообщил мужчина.

Жених не раскрыл место проведения свадьбы, но намекнул: "Перед церемонией мы должны будем сделать очень долгий перелет".

Когда ваша возлюбленная – Дженнифер, то все, что вы делаете – только много киваете. Я не знаю, где и когда все будет, и что я надену. Я просто появлюсь там и все,
– подытожил с юмором возлюбленный Джей Ло.

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Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

 

Добавим, 10 марта Алекс сделал предложение руки и сердца Дженнифер. Мужчина организовал ей неожиданный сюрприз в виде признания в любви на Багамских островах и подарил роскошное кольцо, цена которого примерно 4,5 миллиона долларов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

 

 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Звездные свадьбы Дженнифер Лопес
Источник: LifeStyle 24
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