Дженнифер Лопес примерила роскошный блестящий комбинезон на кинопремию: фото

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес уже давно стала своеобразным эталоном стиля в Голливуде. Каждый ее выход отмечается роскошью и особым шармом. Участие Дженнифер Лопес в Международном кинофестивале Палм-Спрингс не стало исключением: на вечеринке по случаю церемонии она засветилась в роскошном блестящем комбинезоне.

В конце 2019 года Дженнифер Лопес презентовала успешную киноленту "Мошенницы с Уолл-Стрит". Поэтому уже с начала 2020-го она пожинает плоды своего труда, участвуя в престижных киномероприятиях. Так, на Международном фестивале в Палм-Спрингс Дженнифер Лопес получила очередную статуэтку за лучшую актерскую игру.

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На красной дорожке знаменитость появилась в роскошном платье от бренда Richard Quinn с цветочным принтом. Наряд имел длинный шлейф и обнаженные плечи, что придало Дженнифер Лопес королевский шарм.



Дженнифер Лопес на Международном кинофестивале / Instagram / @psfilmfest

А вот уже на вечеринке по случаю вручения премий актриса появилась в сексуальном кутюрном комбинезоне от Zuhair Murad. Дизайнеры украсили изделие сотней кристаллов и деликатными перьями на рукавах, что является трендом сезона. Кроме этого, на комбинезоне Дженнифер Лопес можно увидеть бант на шее и декольте в форме капли. Макияж с акцентом на глаза и собранные в пучок волосы завершили look голливудской звезды.



Дженнифер Лопес на кинопремии / Getty Images



Дженнифер Лопес в роскошном комбинезоне / Instagram / @robzangardi