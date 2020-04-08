Дженнифер Лопес призвала всех оставаться дома, чтобы остановить пандемию коронавируса: видео

Известная американская певица Дженнифер Лопес обратилась к поклонникам с просьбой оставаться дома. Звезда отметила, что только так мы сможем как можно быстрее преодолеть пандемию коронавируса и вернуться к привычной жизни.

Знаменитости с разных уголков планеты пытаются поддержать своих поклонников в непростое время и призывают их соблюдать правила карантина, чтобы уберечь свое здоровье и жизнь. К числу звезд присоединилась и Дженнифер Лопес, которая опубликовала на личной странице в инстаграме видеообращение.

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Джей Ло на ролике позирует дома вместе со своим женихом Алексом Родригесом. Оба они одеты в простую и удобную одежду: Дженнифер в черную кофту, а Алекс – в белую футболку. Волосы певица собрала в прическу сзади, а на лице сделала естественный макияж. Ее уши украшали большие серьги-кольца.

Лучший способ остановить распространение COVID-19 – это быть дома. Я и Алекс остаемся в изоляции для тех, кто находится на передовой – врачей, медсестер и всех, кто упорно работает, чтобы обезопасить нас,

– говорит артистка.

Добавим, на днях Дженнифер и Алекс нарушили карантин и посетили спортзал. Их засняли папарацци и фотографии быстро разлетелись сетью. Сторонники осудили пару за такой поступок, ведь сейчас мы все оказались в равных условиях и ни для кого не должно быть исключений.

По состоянию на 7 апреля в мире зафиксировано 1 431 706 случаев COVID-19. 82 080 человек умерли от коронавируса, 302 150 выздоровели.



Почему лучше оставаться дома/ Инфографика 24 канала