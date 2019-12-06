Дженнифер Лопес продемонстрировала главный антитренд сезона: фото

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Дженнифер Лопес / Instagram / @jlo

Все делают ошибки в подборе одежды, даже иконы стиля. Дженнифер Лопес совершила публичный выход в меховом жилете, который все дизайнеры называют главным антитрендом сезона.

50-летняя Дженнифер Лопес покорила мир эффектными выходами. Стильные брючные костюмы, смелые блестящие мини-платья, роскошные наряды из экокожи и юбки плиссе – актриса и певица знает все тенденции моды. Именно поэтому она неоднократно получала награду в номинации "Икона стиля". Однако и такая известная модница делает ошибки, что и продемонстрировал ее последний выход.

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На улицах Нью-Йорка папарацци сфотографировали звезду, когда она покидала отель на Манхэттене и отправлялась на съемки развлекательного шоу. Дженнифер Лопес предстала перед камерами в стильном платье-рубашке от Valentino и меховом жилете от Coach с кожаными вставками. Талию знаменитость решила подчеркнуть ремнем, а образ дополнила золотистыми украшениями, сумкой-портфелем и солнцезащитными очками.

Образ уже успели раскритиковать хейтеры Дженнифер Лопес. Она в очередной раз надела одежду из натурального меха, который считается сейчас главным антитрендом. Многие дизайнеры стали на защиту животных и предпочли эко шубы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ELLE UK (@elleuk)

Сама же Джей Ло уже неоднократно попадала в центр скандала из-за любви к меховым изделиям. Во время одного из кинофестивалей активисты устроили акцию протеста и, когда актриса приветствовала публику и позировала перед фотографами, пристыдили ее нелестными возгласами.

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Стиль и мода Новости США Дженнифер Лопес
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