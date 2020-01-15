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Дженнифер Лопес с голливудскими звездами снялась для глянца: изысканные фото

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Дженнифер Лопес, Эдди Мерфи и Рене Зеллвегер / www.vanityfair.com

50-летняя певица Дженнифер Лопес получает немало предложений от модных глянцев и брендов. На этот раз зажигательная американка с удовольствием снялась в фотосессии для американского издания Vanity Fair и дала интервью, в котором рассказала о своих мечтах. Кроме нее, в съемке для журнала приняли участие Эдди Мерфи и Рене Зеллвегер.

Журналисты Vanity Fair поинтересовались у успешной актрисы, что именно она хотела бы изменить. На это Дженнифер Лопес дала неожиданный ответ: телезвезда мечтает покинуть США и поселиться в уютном городе в Италии или же уединиться на Бали.

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"Я бы хотела вести другую жизнь, более простую и предсказуемую. В месте, где я смогу спокойно покататься на велосипеде, купить хлеб в магазине, привезти его в корзине домой, намазать джемом и съесть в кресле-качалке с видом на оливковое поле. А потом можно просто сидеть и отдыхать... Вот такие у меня фантазии", – рассказала Дженнифер Лопес.

Дженніфер Лопес знялась для глянцю
Дженнифер Лопес снялась для глянца / Vanity Fair

Кроме этого, актриса призналась, что хотела бы больше сниматься в фильмах. Сыграв в "Стриптизершах", Джей Ло не отказалась бы от роли в боевике или фильме о супергероях. А вот любимой кинолентой знаменитости является романтическая комедия с Мэг Райан и Билли Кристалом "Когда Гарри встретил Салли".

Я просматривала ее 15 тысяч раз,
– не скрывает Дженнифер Лопес.

Актриса стала не единственной звездой выпуска Vanity Fair. На фото, которые появились в сети, Дженнифер Лопес позировала в компании Рене Зеллвегер и Эдди Мерфи. Звезды также дали интервью изданию, в которых рассказали о своем пути, первых успехах и неудачах. Для актрис стилисты подобрали изысканные платья, а на одном снимке Джей Ло предстала в трендовом брючном костюме и кожаном кепи. В то же время Эдди Мерфи красовался рядом с коллегами в классическом костюме.

Дженніфер Лопес, Рене Зеллвегер та Едді Мерфі
Дженнифер Лопес, Рене Зеллвегер и Эдди Мерфи / Vanity Fair

Голлівудські зірки знялись для глянцю
Голливудские звезды снялись для глянца / Vanity Fair​

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Голливуд Дженнифер Лопес
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