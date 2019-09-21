Дженнифер Лопес сексуально закрыла шоу Versace, повторив образ 20-летней давности: фото и видео

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Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес / Instagram / @elleusa

Звезда сцены, голливудского кино и подиумов Дженнифер Лопес в очередной раз доказала свою неотразимость в различных областях. Накануне 50-летняя знаменитость эффектно закрыла показ Донателлы Версаче, вернувшись к своему образу 20-летней давности.

Взрывное комбо, которое устроила главная дизайнер модного дома Versace Донателла Версаче вместе с легендарными звездами, присутствующие на показе запомнят надолго, если не навсегда. В финале показа весна-лето 2020 на сцене эффектно появилась Дженнифер Лопес, поразив присутствующих своим видом.

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Сексуальная и невероятно стройная 50-летняя Джей Ло предстала перед зрителями в легендарном платье с тропическим принтом в обновленном варианте. Стоит напомнить, что в 2000 году она появилась в подобном наряде на церемонии награждения Grammy Awards, так Донателла Версаче решила сделать акцент именно на этом выходе со дня которого прошло почти 20 лет.

Дженніфер Лопес
Дженнифер Лопес в 2000 и 2019 году / Instagram / @todayshow

Дженнифер Лопес уверенно вышла на подиум в платье, которое обнажило большую часть ее тела – спину, декольте, ноги и часть живота. Однако смелое и, в определенной степени, дерзкое появление артистки все равно привлекало к ней восторженные взгляды всех присутствующих на показе.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Versace (@versace)

После того, как Джей Ло прошлась по подиуму, вместе с ней к гостям вышла дизайнер и организатор эффектного шоу Донателла Версаче.

Донателла Версаче і Дженніфер Лопес
Дженнифер Лопес и Донателла Версаче / Instagram / @elleusa

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Теги: LifeStyle Эротика Дженнифер Лопес
Источник: LifeStyle 24
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