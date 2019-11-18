Дженнифер Лопес стала "Человеком года" по версии журнала GQ: кто еще вошел в рейтинг

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Дженифер Лопес стала "Человеком года" по версии GQ / www.gq.com

Популярная американская певица и актриса Дженнифер Лопес получила еще одну награду. Артистка стала "Человеком года" по версии мужского журнала GQ. Кроме нее, глянец отметил Аль Пачино, Роберта де Ниро и рэпера Tyler, The Creator.

Сейчас представители GQ презентовали обложки декабрьского выпуска журнала, на которых появились победители их рейтинга. Главной звездой номера стала Дженнифер Лопес, которую издание назвало "Человеком года". В фотосессии актриса предстала в пикантном кожаном платье и с волнистыми волосами, покорив поклонников GQ красотой.

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В интервью Дженнифер Лопес призналась, что готова была бесплатно сниматься в рейтинговом фильме "Мошенницы с Уолл-Стрит". В киноленте она хотела показать, насколько сильными и мудрыми являются женщины. Получив награду "Человек года", Дженнифер Лопес отметила, почему кинолента является особенной в ее творчестве.

"Я чувствую, что это удивительная платформа и одна из крупнейших в мире, чтобы обратиться к людям с посланием, которое должен услышать каждый... Этот фильм создали столько женщин: продюсеры, режиссеры, писательницы и все актрисы, которые исполнили главные роли. Мы долго наблюдали, как мужчины используют женщин в кино, поэтому было весело показать, как все резко обернулось наоборот", – рассказала Дженнифер Лопес.

Дженніфер Лопес стала
Дженнифер Лопес стала "Человеком года" по версии журнала GQ / GQ

Не обошла Джей Ло и вопросы о личной жизни. Журналисты мужского глянца поинтересовались, как ей удается сохранять крепкие отношения со спортсменом Алексом Родригесом, учитывая постоянную занятость.

Мы очень похожи. Мы действительно похожи в поведении и амбициях. Он спортсмен. Он хотел быть лучшим. Я так же. Я просто хочу быть прекрасной в том, что делаю. Мы оба такие трудоголики. Однако нас объединяют наши страсти. Кроме этого, мы очень уважаем друг друга,
– объяснила Дженнифер Лопес.

Вспомнила певица и первое знакомство с любимым. Дженнифер Лопес призналась, что на первом свидании она рассказала спортсмену о своем бизнесе и получила ценные советы, как его улучшить.

"Когда я впервые познакомилась с ним, рассказала о своем парфюмерном деле. Он любит такие беседы, поскольку ходил в бизнес-школу и брал частные занятия. И он знал, что я творческий человек, который имеет собственные коллекции одежды, парфюмерные линии и определенный успех в продажах. Поэтому я рассказала ему свою историю. Алекс ответил: "Подожди, что ты говоришь? Сколько ты сделала? Я думаю, что есть лучший способ сделать это", – вспомнила Дженнифер Лопес.

Дженніфер Лопес знялась для чоловічого глянцю
Дженнифер Лопес снялась для мужского глянца / GQ

Пока авторы глянца опубликовали только выдержки из откровенного интервью Дженнифер Лопес. Кроме этого, в анонсе декабрьского выпуска они рассказали, что актриса – не единственная, кто получил статус "Человека года". Кроме Джей Ло, на обложках издания будут красоваться актеры Аль Пачино, Роберт де Ниро и рэпер Tyler, The Creator.


Tyler, The Creator / GQ


Роберт де Ниро и Аль Пачино на обложке глянца / GQ

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Дженнифер Лопес Награды Голливуд
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