Дженнифер Лопес стала жертвой сексуальных домогательств на съемках фильма

Популярная актриса и певица Дженнифер Лопес рассказала о сексуальных домогательствах со стороны режиссера, которые она пережила на съемках фильма.

На днях журнал The Hollywood Reporter презентовал яркую обложку с Дженнифер Лопес, Скарлетт Йоханссон, Лорой Дерн, Рене Зеллвегер, Аквафиной и Люпитой Нионго. Знаменитости снялись в эффектной фотосессии, а также дали откровенные интервью журналистам.

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Джей Ло рассказала, как во время съемок одного из фильмов режиссер ее добивался. Так, по сюжету ленты актриса должна была обнажиться, но мужчина попросил Дженнифер сделать это на личной встрече. Певица смогла защитить себя и ответить ему "Нет".

Он хотел посмотреть на мои сиськи. И я ответила: "Нет. Мы не на съемочной площадке". Сумела постоять за себя. Я помню, как запаниковала в тот момент. И, кстати, с нами в комнате находился художник по костюмам, другая женщина. К счастью, я из Бронкса, поэтому сумела дать решительный отпор,

– вспомнила Лопес.

Дженнифер Лопес рекомендует не сдаваться перед обидчиком и не показывали ваши слабые стороны.

"Если вы в этот момент сдаетесь, этот человек неожиданно срывается и идет дальше, думая, что он может делать все, что захочет. И поскольку я очертила небольшую границу и сразу сказала "Нет", он отступил, а потом извинился. Но когда он вышел из комнаты, художник по костюмам сказала: "Мне так жаль, мне так жаль, что это произошло", – добавила актриса.