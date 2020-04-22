Дженнифер Лопес трогательно поздравила дочь жениха с днем рождения: сообщение покорило сеть

Знаменитая певица и актриса прекрасно общается с дочерьми своего будущего мужа Алекса Родригеса. В день рождения 12-летней Эллы Дженнифер Лопес опубликовала трогательный снимок с девочкой и вспомнила первую встречу с ней.

Звездная семья Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса заслуживает звания одной из самых образцовых в Голливуде. Певице удалось не только найти общий язык с дочерьми своего жениха, но и стать для них настоящей подругой. Звезда решила публично поздравить молодую Эллу с 12-летием и поделилась историей их знакомства.

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Джей Ло не стала детализировать при каких обстоятельствах впервые встретилась с именинницей, однако она прекрасно запомнила их разговор. Как оказалось, девочка сразу подбежала к звезде, села ей на колени и крепко обняла. Тогда же она попросила отдать ей платье лавандового цвета, в котором артистка появилась на премии Грэмми.

Выяснилось, что Дженнифер Лопес пообещала подарить его Элли, когда она повзрослеет, и сдержала свое слово – она ​​сохранила это платье для нее.

Моей любимой маленькой Элле... Ты моментально завоевала мое сердце. Ты уже не такая маленькая, но все еще сидишь у меня на коленях, и это делает меня счастливой. С днем ​​рождения, милая девочка,

– растрогала знаменитость.

Только за сутки это сообщение набрало более 2 миллионов лайков и не оставило поклонников равнодушными. Фоловеры выразили свое восхищение материнской заботой, теплом и любовью, которую Джей Ло отдает детям своего жениха. Напомним, что совместно с Алексом Родригесом звезда воспитывает собственных сына и дочь 12-летних двойняшек Эмми и Максимилиана, которые являются сверстниками Эллы.