Дженнифер Лопес вводит моду на короткие пиджаки: фотодоказательство

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Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес / Instagram / @jenfromtheblockjlo

Ни для кого не секрет, что звезды являются одними из первых, кто начинают или поддерживают определенные модные тенденции. Так, после взрыва актуальности нарядов oversize размера Дженнифер Лопес начинает демонстрировать кардинально другие образы.

50-летняя Дженнифер Лопес часто делится с поклонниками видео со своих тренировок, на которых показывает свой плодотворный труд над телом. Поэтому не удивительно, что она любит и умеет подчеркивать талию, ноги или другие стройные части своей фигуры. Накануне актриса вышла в свет в образе, которым подчеркнула свою стройность, а также якобы основала новый тренд на лето-2019.

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Несколько последних сезонов все звезды выбирали наряды oversize, однако еще в начале апреля Джей Ло начала выходить в свет в укороченных пиджаках. Так, очередной выбор на кардинально другой стиль одежды знаменитость продемонстрировала на днях в Беверли-Хиллз.

Для вечеринки в элитном районе она надела светло-розовый двубортный пиджак с позолоченными пуговицами и атласными лацканами. Из-под него выглядела белая майка с глубоким декольте, а также светлые зауженные джинсы, которые, к слову, также перечат весенним трендам. Дополнением образа стали серьги-кольца и изящные туфли-лодочки.

Дженніфер Лопес
Дженнифер Лопес / Instagram / @jenfromtheblockjlo
 

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Голливуд Стиль и мода Дженнифер Лопес
Источник: LifeStyle 24
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