Дженнифер Лопес выпустила новый зажигательный хит Baila Conmigo: видео

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Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес / Instagram / @stevengomillion

50-летняя знаменитая певица Дженнифер Лопес презентовала новую зажигательную латиноамериканскую песню под названием Baila Conmigo.

Видео с треком появилось на ютуб-канале певицы 11 октября. Название песни Baila Conmigo с испанского переводится "Танцуй со мной".

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Для премьеры новой песни звезда выбрала для обложки смелое фото, которое сделал фотограф Стивен Гомиллион. Так, на фото Джей Ло позирует почти обнаженной, демонстрируя спортивное тело.

Латиноамериканская композиция получилась не менее зажигательной, чем сама Дженнифер!

Дженнифер Лопес – Baila Conmigo: слушайте песню

 

 

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Музыка Новости LifeStyle Голливуд Дженнифер Лопес
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