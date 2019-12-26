Дженнифер Лопес очаровала сеть поцелуем с Алексом Родригесом: романитическое фото

Популярная певица Дженнифер Лопес очаровала всех поклонников снимком со своим будущим мужем Алексом Родригесом, которое она сделала во время празднования католического Рождества.

Дженнифер Лопес традиционно отпраздновала Рождество в семейном кругу с любимым и детьми от предыдущих браков. Все члены семьи оделись в красно-черные одинаковые клетчатые пижамы.

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Также певица украсила елку игрушками в красных цветах. На опубликованных фотографиях в инстаграме звезда продемонстрировала теплые отношения с Алексом Родригесом и детьми.

А романтическое фото поцелуя взбудоражило сеть. В течение сутоконо понравилось 1,7 миллионам пользователей в сети.

"Не нужно никакой омелы. Всем счастливого Рождества! желаю вам самых счастливых и красивых праздничных дней", – добавила в подписи исполнительница хита ain't Your Mama.



Дженнифер Лопес и Алекс Родригес / Instagram / @jlo



Дженнифер Лопес с детьми / Instagram / @jlo

В прошлом году Дженнифер Лопес также встретила Рождество в клетчатых пижамах с семьей, что уже превратилось в добрую семейную традицию.