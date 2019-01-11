Дженнифер Лопес засветила рельефный пресс в спортивной одежде: эффектные фото

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Дженнифер Лопес засветила идеальный пресс
Дженнифер Лопес засветила идеальный пресс / Instagram / @jlo

Американская певица Дженнифер Лопес в 49 лет выглядит потрясающе. В то же время звезда не прекращает тренировок и со своим бойфрендом Алексом Родригесом запустили спортивный челендж. Результаты занятий спортом она показала в эффектном фото.

Как известно, 49-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес запустила в сети свой челендж. Она со своим бойфрендом, бейсболистом Алексом Родригесом, анонсировала флешмоб по отказу от сладостей и углеводной пищи. Пара объявила 10-дневную диету и ежедневные тренировки в спортивном зале.

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Свой флешмоб Дженнифер Лопес дополнила эффектным видео. Поэтому многие пользователи Сети присоединились к #10DayChallenge.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Alex Rodriguez (@arod)

В канун завершения челленджа Дженнифер Лопес решила показать, насколько ее фигура стала идеальной. Артистка предстала перед поклонниками в топе и лосинах, засветив рельефный пресс. Свой пикантный образ она дополнила шапкой.

Вы всегда спрашиваете меня, как не потерять мотивацию и быть сосредоточенным на целях. Все просто, мои тренировки всегда дают результат,
– рассказала Дженнифер Лопес.

В то же время певица призналась, что этот челендж для нее был непростым. Даже с такой физической подготовкой Дженнифер Лопес с нетерпением ожидет завершения такого спортивного флешмоба.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

 

Теги: LifeStyle Музыка Голливуд Фитнес Флешмоб Дженнифер Лопес
Источник: 24 Канал
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