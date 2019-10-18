Дженнифер Лоуренс готовится к роскошной свадьбе: вероятная дата церемонии

28 Читати новину українською
Дженнифер Лоуренс готовится к свадьбе
Дженнифер Лоуренс готовится к свадьбе / Dior

Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс завершает последние подготовки к своей свадьбе. По неофициальным данным, она пойдет к алтарю с галеристом Куком Марони уже в субботу, 19 октября.

Как утверждают инсайдеры TMZ, тайной свадьбы Кука Марони и Дженнифер Лоуренс не было, поэтому пара обменяется клятвами 19 октября. Церемония будет закрытой для журналистов и пройдет в роскошном ресторане в Род-Айленде. Где именно пройдут торжества, инсайдеры пока умалчивают, однако известно, что на свадьбу Дженнифер Лоуренс пригласила 150 человек.

Читайте также: В элегантном платье и с обручальным кольцом: Дженнифер Лоуренс засветилась на светской вечеринке

Кто такая Дженнифер Лоуренс?
Это одна из самых успешных звезд Голливуда, наиболее известная по фильмам "Мой парень – псих", "Голодные игры", "Дом покера", "Серена", "Американская афера", "Как сумасшедший". В 2013 году Дженнифер Лоуренс получила премию Оскар в номинации за лучшую женскую роль в фильме "Мой парень – псих". За "Аферу по-американски" актриса выиграла премию BAFTA и второй год подряд Золотой глобус.

Устроить незабываемый праздник для голливудской звезды взялся один из самых известных американских организаторов свадеб Марк Сид. Именно он с креативностью исполнил все пожелания невесты и подобрал для требовательных гостей большое количество нетипичных блюд, которые смогут их удивить.

Так, на свадьбе Дженнифер Лоуренс и Кука Марони будут подавать копченую грудинку с маринованным яблоком и соленой треской, коржики с картофелем и брюссельскую капусту с яйцом. Кроме этого, в меню также будет запеченная на мангале рыба со специями и вяленая говядина.

Дженніфер Лоуренс і Кук Мароні
Дженнифер Лоуренс и Кук Марони / People

Что известно о романе Дженнифер Лоуренс и Кука Марони?
По информации западных СМИ, роман 29-летней Дженнифер Лоуренс и 34-летнего владельца арт-галереи Кука Марони начался еще в июне 2018 года. Знаменитости неоднократно попадали в объективы папарацци во время романтических прогулок. Однако комментировать отношения ни Дженнифер, ни Кук не брались.

Уже внутри мае 2019 года галерист решил сделать предложение своей возлюбленной. Произошло это в одном из ресторанов Нью-Йорка. Дженнифер Лоуренс и Кук Марони решили отпраздновать событие в кругу близких друзей, пригласив их в тот же день на празднование. Впоследствии в СМИ появилась информация о возможной тайной свадьбе пары.

blog_ava
Главные новости 17 октября: НАБУ задержало Гладковского, новые звания в украинской армии
сегодня
986
Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Голливуд Дженнифер Лоуренс Звездные свадьбы
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Где погулять во Львове: небанальные места города Льва, которые вас удивят
17 октября 17:02 Где погулять во Львове: небанальные места города Льва, которые вас удивят
Квітослава Туз 41413
Белла Хадид – самая красивая женщина планеты: 8 фактов об успешной модели
17 октября 14:00 Белла Хадид – самая красивая женщина планеты: 8 фактов об успешной модели
Марта Вересюк 910
Что надеть в самолет: полезные советы и интересные лайфхаки
16 октября 19:01 Что надеть в самолет: полезные советы и интересные лайфхаки
Квітослава Туз 1098
Лунный календарь стрижек на октябрь 2019: интересные советы
16 октября 09:03 Лунный календарь стрижек на октябрь 2019: интересные советы
Квітослава Туз 13736
Куда пойти в Киеве в октябре: афиша самых интересных событий
15 октября 10:20 Куда пойти в Киеве в октябре: афиша самых интересных событий
366
Новости
Больше новостей
Залиште відгук