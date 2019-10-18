Дженнифер Лоуренс готовится к роскошной свадьбе: вероятная дата церемонии

Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс завершает последние подготовки к своей свадьбе. По неофициальным данным, она пойдет к алтарю с галеристом Куком Марони уже в субботу, 19 октября.

Как утверждают инсайдеры TMZ, тайной свадьбы Кука Марони и Дженнифер Лоуренс не было, поэтому пара обменяется клятвами 19 октября. Церемония будет закрытой для журналистов и пройдет в роскошном ресторане в Род-Айленде. Где именно пройдут торжества, инсайдеры пока умалчивают, однако известно, что на свадьбу Дженнифер Лоуренс пригласила 150 человек.

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Кто такая Дженнифер Лоуренс?

Это одна из самых успешных звезд Голливуда, наиболее известная по фильмам "Мой парень – псих", "Голодные игры", "Дом покера", "Серена", "Американская афера", "Как сумасшедший". В 2013 году Дженнифер Лоуренс получила премию Оскар в номинации за лучшую женскую роль в фильме "Мой парень – псих". За "Аферу по-американски" актриса выиграла премию BAFTA и второй год подряд Золотой глобус.

Устроить незабываемый праздник для голливудской звезды взялся один из самых известных американских организаторов свадеб Марк Сид. Именно он с креативностью исполнил все пожелания невесты и подобрал для требовательных гостей большое количество нетипичных блюд, которые смогут их удивить.

Так, на свадьбе Дженнифер Лоуренс и Кука Марони будут подавать копченую грудинку с маринованным яблоком и соленой треской, коржики с картофелем и брюссельскую капусту с яйцом. Кроме этого, в меню также будет запеченная на мангале рыба со специями и вяленая говядина.



Дженнифер Лоуренс и Кук Марони / People

Что известно о романе Дженнифер Лоуренс и Кука Марони?

По информации западных СМИ, роман 29-летней Дженнифер Лоуренс и 34-летнего владельца арт-галереи Кука Марони начался еще в июне 2018 года. Знаменитости неоднократно попадали в объективы папарацци во время романтических прогулок. Однако комментировать отношения ни Дженнифер, ни Кук не брались.



Уже внутри мае 2019 года галерист решил сделать предложение своей возлюбленной. Произошло это в одном из ресторанов Нью-Йорка. Дженнифер Лоуренс и Кук Марони решили отпраздновать событие в кругу близких друзей, пригласив их в тот же день на празднование. Впоследствии в СМИ появилась информация о возможной тайной свадьбе пары.