Дженнифер Лоуренс и Кук Марони впервые появились на публике после свадьбы: фото

Знаменитая актриса Дженнифер Лоуренс, которая вышла замуж за владельца арт-галереи Кука Марони, после роскошной церемонии 19 октября долгое время не появлялась на публике. Только на днях новоиспеченные супруги попали в объективы папарацци.

Как пишет издание Daily Mail, Дженнифер Лоуренс и Кука Марони увидели вместе у Музея современного искусства в Нью-Йорке.

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Влюбленные, держась за руки, шли в один из ресторанов на обед. Голливудская актриса была одета в белое кожаное пальто на запах с поясом. Дженнифер выбрала для "аутфита" бордовые мюли без каблуков, а также завершила образ ярким аксессуаром – сумкой с трендовым леопардовым принтом из коллекции Mehry Mu.

Лоуренс, которая вышла на прогулку с мужем без макияжа, собрала волосы в небрежный хвост. Избранник девушки был одет в удобную куртку North Face, джинсы и кроссовки. Кук Марони дополнил casual look бейсболкой от New York Yankees.



Кук Марони и Дженнифер Лоуренс / The ImageDirect.com / Daily Mail



Кук Марони и Дженнифер Лоуренс / The ImageDirect.com / Daily Mail



Кук Марони и Дженнифер Лоуренс / The ImageDirect.com / Daily Mail

Что известно о романе Дженнифер Лоуренс и Кука Марони?Роман 29-летней Дженнифер Лоуренс и 34-летнего владельца арт-галереи Кука Марони начался еще в июне 2018 года. Знаменитости неоднократно попадали в объективы папарацци во время романтических прогулок. Однако комментировать отношения ни Дженнифер, ни Кук не собирались.



Уже в середине мая 2019 года галерист решил признаться в любви. Произошло это в одном из ресторанов Нью-Йорка. Дженнифер Лоуренс и Кук Марони решили отпраздновать событие в кругу близких друзей, пригласив их в тот же день на празднование. Впоследствии в СМИ появилась информация, что свадебная церемония прошла 19 октября. Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс устроила роскошную свадьбу с Куком Марони в роскошном поместье на Род-Айленде.