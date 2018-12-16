Дженнифер Лоуренс опровергла интимную связь со скандальным Харви Вайнштейном

Похотливый горе-продюсер Харви Вайнштейн снова оказался в центре внимания. Накануне польская экс-модель Джейн Доу заявила, что мужчина домогался ее, когда ей было всего 16, и пытался убедить ее согласиться на секс, применяя имя голливудской актрисы Дженнифер Лоуренс.

В заявлении жертва сексуальных домогательств Вайнштейна заявила, что в 2014 году Харви пригласил ее для обсуждения роли в "Академии вампиров", но потом начал убеждать девушку заняться с ним сексом. Кроме того, продюсер сказал ей, что у него была интимная связь с Дженнифер Лоуренс.

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"Я переспал с Дженнифер Лоуренс, и посмотри – она только что получила "Оскар", – эти слова сказал Вайнштейн, как рассказала Джейн Доу.

Реакция самой актрисы Лоуренс не заставила долго себя ждать. Звезда опровергла информацию об их сексуальной связи. Об этом сообщает издание E! News.

"Мое сердце разрывается, когда я слышу истории всех тех женщин, которые стали жертвами Харви Вайнштейна. Но у меня никогда и ничего с ним не было, кроме профессиональных отношений. Использование моего имени – еще один пример хищнической тактики и лжи, которой он занимался, чтобы заманить в свои сети бесчисленное количество женщин", – подчеркнула Дженнифер.



Дженнифер Лоуренс и Харви Вайнштейн в 2013 году / Getty Images



Харви Вайнштейн и его жертвы сексуальных домогательств

В чем суть скандала с Харви Вайнштейном?Секс-скандал с голливудским продюсером вспыхнул в 2017-ом. Более 100 женщин обвинили Вайнштейна в домогательствах. После огласки в США началась масштабная кампания против сексуального насилия. Вайнштейну выдвинули официальные обвинения, правда, только в совершении трех преступлений сексуального характера. А вскоре после того – отпустили под залог в один миллион долларов. Сам продюсер в течение всего времени любую свою вину отрицает.