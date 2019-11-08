Дженнифер Лоуренс продает свою роскошную квартиру после свадьбы с Куком Марони: фото пентхауса

Знаменитая актриса Дженнифер Лоуренс, которая распрощалась с холостяцкой жизнью и вышла замуж за владельца арт-галереи Кука Марони, решила продать свою квартиру на Манхэттене.

Как пишет издание Daily Mail, Дженнифер Лоуренс приобрела апартаменты около трех лет назад за 15,6 миллиона долларов. Сначала голливудская актриса хотела продать пентхаус за 15,45 миллиона долларов, но впоследствии снизила цену – 14,25 миллиона долларов.

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Так, квартира размером около 380 кв м имеет роскошную террасу и вид на Нью-Йорк. Пентхаус занимает целый этаж 30-этажного дома в районе Верхнего Ист-Сайда.

В апартаментах звезды фильма "Голодные игры" есть три спальни, четыре ванные комнаты, гостиная с камином и большая кухня. Почти весь интерьер сделан в белых оттенках. А на террасе, которая украшена искусственной травой, встроенная зона для гриля.

Как выглядят апартаменты Дженнифер Лоуренс в Нью-Йорке: фото

Пентхаус Дженнифер Лоуренс / COMPASS / Daily Mail

Что известно о романе Дженнифер Лоуренс и Кука Марони?

Роман 29-летней Дженнифер Лоуренс и 34-летнего владельца арт-галереи Кука Марони начался еще в июне 2018 года. Знаменитости неоднократно попадали в объективы папарацци во время романтических прогулок. Однако комментировать отношения ни Дженнифер, ни Кук не брались.



Уже в середине мая 2019 года галерист решил сделать предложение своей любимой. Произошло это в одном из ресторанов Нью-Йорка. Дженнифер Лоуренс и Кук Марони решили отпраздновать событие в кругу близких друзей, пригласив их в тот же день на празднование. Впоследствии в СМИ появилась информация, что свадебная церемония состоялась 19 октября в роскошном поместье в Род-Айленде.