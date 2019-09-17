Дженнифер Лоуренс тайно вышла замуж, – СМИ

По информации западных СМИ, 28-летняя голливудская актриса Дженнифер Лоуренс тайно вышла замуж за 34-летнего директора галереи современного искусства Gladstone Gallery Кука Марони.

Об этом сообщает издание Page Six со ссылкой на инсайдеров. Отмечается, что Дженнифер и Кук были замечены возле здания брачного агентства в Нью-Йорке. По словам очевидцев, влюбленные расписались и получили свидетельство о том, что они стали мужем и женой.

Читайте также: Дженнифер Лопес пригласит экс-мужчин на свою свадьбу с Алексом Родригесом

Как говорится в источнике, пара решила не привлекать лишнего внимания. Лоуренс была одета в джинсы и серый пиджак, а Марони для выхода примерил белую толстовку. Вместе с ними были один друг, два охранника и фотограф.

Вероятнее всего, что влюбленные сыграют громкую свадьбу уже в следующем месяце.



Кук Марони и Дженнифер Лоуренс / POPSUGAR

Что известно о романе Дженнифер Лоуренс и Кука Марони?

Еще в июне 2018 года в СМИ впервые заговорили об отношениях 28-летней голливудской актрисы Дженнифер Лоуренс и 34-летнего владельца арт-галереи Кука Марони.

Влюбленные часто попадали в объективы папарацци, но не комментировали информации о романе. В середине мая 2019 года пара отпраздновала помолвку в одном из нью-йоркских ресторанов. Поэтому вскоре Дженифер Лоуренс и Кук Марони торжественно обменяются клятвами.

Кто такая Дженнифер Лоуренс?Звезда кинофильмов "Мой парень – псих", "Голодные игры", "Дом покера", "Серена", "Американская афера", "Как сумасшедший" и др. В 2013 году Дженнифер Лоуренс получила премию "Оскар" в номинации за лучшую женскую роль в фильме "Мой парень – псих". За "Аферу по-американски" актриса выиграла премию BAFTA и второй год подряд "Золотой глобус".