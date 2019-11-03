"Джентльмены": сеть покоряет трейлер криминальной комедии Гая Ричи

Талантливый режиссер Гай Ричи вскоре представит свою новую киноленту "Джентльмены"(The Gentlemen). Пока в сети опубликовали первый официальный трейлер, который напомнил, что создатель голливудских фильмов остается мастером криминальных комедий.

Как известно, последние годы Гай Ричи выбирал рейтинговые проекты, экспериментируя с жанрами кино. В частности, режиссер мастерски экранизировал истории о Шерлоке Холмсе и Аладдине и создал эффектный боевик "Агенты А. Н. К. Л.". Однако в 2019-м он решил вернуться к криминальным комедиям, взявшись за воплощение собственного сценария.

Читайте также: "Мстители" будут бороться за самые престижные номинации Оскара-2020: Disney представил новые постеры

К съемкам фильма "Джентельмены" Гай Ричи пригласил успешных голливудских актеров, которые уже привлекли внимание киноманов и СМИ к предстоящей новинке. Главные роли он отдал Мэттью МакКонахи, Чарли Ханнэму, Генри Голдингу, Мишель Докери, Колину Фарреллу и Хью Гранту.

Пока известно, что фильм расскажет историю британского наркобарона Мики Пирсона, который планирует увеличить свои прибыли, продав незаконный бизнес. Разбогатеть ему помогла продажа марихуаны в Лондоне. Наркоимперию стремятся получить не только друзья и конкуренты Мики, но и наследственные миллиардеры из Оклахомы. Поэтому борьба за бизнес выйдет на другой уровень.

Премьера киноленты "Джентльмены" запланирована на 24 января 2020 года. Украинские киноманы смогут посмотреть фильм 13 февраля.

Смотрите трейлер криминальной комедии Гая Ричи "Джентльмены": видео