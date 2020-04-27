Джесси Джей спровоцировала слухи о воссоединении с бывшим бойфрендом Ченнингом Татумом: фото

Отношения звездной пары – один из самых бурных романов в Голливуде. После очередного расставания в начале апреля Джесси Джей и Ченнинг Татум могут в очередной раз воссоединиться. 32-летняя британская певица чувственно поздравила бывшего бойфренда с днем рождения, чем вызвала слухи о возобновлении отношений.

Вчера, 26 апреля, свое 40-летие отметил американский актер Ченнинг Татум. Среди звезд, которые публично поздравили знаменитость, была и экс-возлюбленная Джесси Джей, которая не скупилась на комплименты для бывшего. Поздравлением певица поделилась в инстаграм-сторис.

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Несмотря на то, что на личных страницах социальных сетей исполнительница удалила немало совместных фото с актером, в день его рождения она отыскала фотографии именинника в архивах галереи. Джесси Джей опубликовала несколько фотографий и видео с совместного отдыха, на которых Ченнинг Татум предстал один. Однако наиболее чувственными были не кадры, а слова, которые она подобрала для экс-бойфренда.

Поздравляю с Днем рождения этого особого мужчину. Ты действительно единственный в своем роде. Я так благодарна за то, что ты родился, но еще больше – за то, что мы встретились. Продолжай жить лучшей жизнью,

– написала певица.

Такое признание Джесси Джей поклонники и пресса расценили как знак, что чувства между влюбленными до сих пор не угасли. И возможно, они все же прислушаются к собственным сердцам и окончательно возобновят роман.



Джесси Джей поздравила бывшего бойфренда Ченнинга Татума / Instagram / @jessiej

Напомним, что отношения пары завязались в конце 2018 года, через полгода после того, как актер развелся с женой Дженной Деван. Однако уже в декабре 2019 года в СМИ появилась информация, что Татум и Джесси Джей больше не вместе. Тогда они решили остаться друзьями, а инсайдеры называли причиной расставания расстояние и разные жизненные приоритеты.

Однако уже в середине января папарацци засняли Джесси Джей вместе с Ченнингом Татумом на одной из прогулок по Лос-Анджелесу, а на красной дорожке премии "Человек года MusiCares 2020" они появились вместе как пара. Но в начале апреля СМИ снова заговорили об их разрыве. Близкое окружение заверило, что попытки влюбленных работать над отношениями завершились неудачно, они решили остаться друзьями.



Ченнинг Татум с возлюбленной Джесси Джей / Фото: Getty Images