Джессика Альба на благотворительном мероприятии с семьей: стильный образ многодетной мамы

38-летняя американская актриса время от времени делится трогательными семейными кадрами на страницах социальных сетей. Вчера, 15 декабря, состоялась праздничная вечеринка организации "Baby2Baby". Джессика Альба совершила публичный выход со своим мужем и тремя детьми, что случается крайне редко.

Голливудская актриса не только успешная предпринимательница, но и меценат. Она входит в совет Деректоров благотворительной организации "Baby2Baby", которая занимается оказанием помощи малообеспеченным семьям и их детям. На ежегодном праздничном вечере Джессика Альба решила появиться в кругу родных.

Читайте также: Неожиданно: каким было первое слово сына Кейт Миддлтон

Компанию актрисе в такой ответственный и чувственный вечер составил ее 40-летний муж, кинопродюсер Кэш Уоррен и трое детей: старшая 11-летняя дочь Онор, 8-летняя Хэвен и самый младший Хейс.

Для семейного выхода Джессика Альба выбрала полупрозрачную блузку кремового цвета и темный вельветовый комбинезон с высокой посадкой. Элегантный образ дополнила небольшая сумочка и перламутровые сережки. Звезда оставила волосы распущенными и выбрала легкий макияж.



Джессика Альба с семьей / Getty Images

Младшая дочь актрисы повторила образ знаменитой мамы и тоже надела светлую блузку в сочетании с черным комбинезоном.