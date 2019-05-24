Джессика Альба с детьми провела экскурсию по роскошному поместью в Калифорнии: фото, видео

Голливудская актриса, бизнесвумен и меценат Джессика Альба впервые показала свой просторный особняк в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США).

Как рассказала она изданию Architectural Digest, в новый дом ее семья переехала около 7 месяцев назад и он выглядел совсем не так, как сейчас.

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У актрисы с ее мужем кинопродюсером Кэшем Уорреном трое детей и к ремонту в новом доме супруги подошли очень ответственно – максимально используя натуральные и экологичные материалы. Ремонт и отделка, по их подсчетам, обошлись примерно в 10 миллионов долларов США.



Джессика Альба с семьей в гостиной своего дома в Лос-Анджелесе // Фото: architecturaldigest.com

Альба призналась, что хотела, чтобы ее семейное гнездышко было оформлено во французском стиле и имело свой естественный шарм.

В резиденции есть просторная кухня и столовая, в гостиной поставили изготовленный на заказ камин, а на заднем дворе обустроили настоящую зону релакса с бассейном.



Дети Джессики Альбы возле бассейна на заднем дворе их дома в Калифорнии // Фото: architecturaldigest.com

Интерьер дома семьи Джессики Альбы: смотрите фото

Все трое детей пары имеют по собственной комнате.

Актриса признается, что имеет "пунктик" относительно чистоты и упорядоченности, а их с мужем спальня и отдельная ванная поражают масштабами.



Просторная ванная комната в имении Джессики Альбы в Калифорнии // Фото: architecturaldigest.com

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