Джессика Альба с детьми провела экскурсию по роскошному поместью в Калифорнии: фото, видео

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Джессика Альба показала дом в Калифорнии
Джессика Альба показала дом в Калифорнии / Кадр из видео

Голливудская актриса, бизнесвумен и меценат Джессика Альба впервые показала свой просторный особняк в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США).

Как рассказала она изданию Architectural Digest, в новый дом ее семья переехала около 7 месяцев назад и он выглядел совсем не так, как сейчас.

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From editor @amytastley: The June issue issue is full of blissful peeks into various people’s happy places—often summer retreats but in the case of cover star @jessicaalba, her family’s main residence in, astoundingly, L.A. (Her pool, garden, and vast canyon views do not scream city living at all!) Actually, many of the featured homeowners use similar phrases (often “dream house”) and emotions (certainty!) to convey their feeling of love at first sight. Alba, for example, says she “walked in and knew within 20 minutes this was exactly what we were looking for.” Visit the link in our profile to see inside the new home Alba shares with husband @cash_warren and their three children. Photo by @stephenkentjohnson; design by @clementsdesign; styled by @michaelreynoldsnyc; fashion styling by @jasonbolden

Допис, поширений Architectural Digest (@archdigest)

У актрисы с ее мужем кинопродюсером Кэшем Уорреном трое детей и к ремонту в новом доме супруги подошли очень ответственно – максимально используя натуральные и экологичные материалы. Ремонт и отделка, по их подсчетам, обошлись примерно в 10 миллионов долларов США.

Джесіка Альба маєток Лос-Анджелес Каліфорнія
Джессика Альба с семьей в гостиной своего дома в Лос-Анджелесе // Фото: architecturaldigest.com

Альба призналась, что хотела, чтобы ее семейное гнездышко было оформлено во французском стиле и имело свой естественный шарм.

В резиденции есть просторная кухня и столовая, в гостиной поставили изготовленный на заказ камин, а на заднем дворе обустроили настоящую зону релакса с бассейном.

Джесіка Альба будинок маєток особняк басейн
Дети Джессики Альбы возле бассейна на заднем дворе их дома в Калифорнии // Фото: architecturaldigest.com

Интерьер дома семьи Джессики Альбы: смотрите фото

 

 

Все трое детей пары имеют по собственной комнате.

Актриса признается, что имеет "пунктик" относительно чистоты и упорядоченности, а их с мужем спальня и отдельная ванная поражают масштабами.

Джесіка Альба будинок маєток особняк ванна
Просторная ванная комната в имении Джессики Альбы в Калифорнии // Фото: architecturaldigest.com

Джессика Альба показала поместье в Лос-Анджелесе: смотрите видео


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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Голливуд Новости недвижимости мира Новости недвижимости Звездная недвижимость Дизайн
Источник: 24 канал
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