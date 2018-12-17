Джессика Альба с семьей посетила благотворительный вечер в Лос-Анжделесе

37-летняя голливудская звезда, несмотря на свою актерскую карьеру также является инициатором благотворительности и успешным предпринимателем. Поэтому в пятницу, 16 декабря, Джессика Альба посетила мероприятие, которое было организовано для того, чтобы собрать средства на празднование Нового года для детей из бедных семей.

16 декабря, в пятницу, в Лос-Анджелесе состоялась благотворительная вечеринка Baby2Baby. Основной целью мероприятия было собрать средства на празднование Нового года для детей из бедных семей. На светском событии собралось немало звезд, среди которых была 37-летняя голливудская актриса Джессика Альба.

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Звезда американского кино пришла на благотворительную вечеринку вместе со своей семьей. В течение вечера Джессику сопровождали ее муж Кэш Воррен, 10-летняя дочь Онор и 7-летняя Хэвен, и маленький сын Хэйес, которому 31 декабря исполнится только один год.



Джессика Альба с мужем и детьми / Instagram / @jessicaalbafanclub

Для светского события Джессика Альба выбрала яркий топ с блестками бельевого стиля, поверх которого надела черный пиджак. Образ в стиле "кэжуал" актриса дополнила свободными джинсами с высокой талией, поясом и черными замшевыми сапожками с острым носком.



Актриса на благотворительном мероприятии Baby2Baby / Instagram / @jessicaalbafanclub