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Джессика Бил не может простить Тимберлейка за вечер в баре с другой женщиной, – СМИ

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Джастин Тимберлейк и Джессика Бил / www.gettyimages.com

Американская актриса Джессика Бил не смогла простить своего мужа Джастина Тимберлейка за скандальную историю, которая случилась месяц назад. Тогда голливудский актер ушел с коллегой по фильму "Палмер" Алишей Вейнрайт в бар, где вел себя очень раскованно.

23 ноября Тимберлейк попал в объективы папарацци с актрисой Алишой Вейнрайт. После этого в сети начали распространяться слухи о том, что актер изменяет Джессике Бил.

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Допис, поширений /ESCAPE (@escapetothepalace)

 

Известно, что Джессика Бил и Джастин Тимберлейк женаты уже семь лет и воспитывают четырехлетнего сына Сайласа. После слухов об измене в сети актер решил прокомментировать инцидент на своей странице в инстаграме. Мужчина заявил, что между ними исключительно рабочие и дружеские отношения.

"Несколько недель назад я сильно ошибся в своем решении, но позвольте мне уточнить: между мной и моей коллегой ничего не было. Я слишком много выпил в тот вечер и жалею о своем поведении. Это не тот пример, который я бы хотел дать своему сыну. Я прошу прощения у моей прекрасной жены и семьи за то, что я поставил их в неудобную ситуацию", – заявил актер.

Что интересно, инсайдеры издание US Weekly сообщают, что Джессика до сих пор не простила мужа за инцидент и даже сама заставила его прокомментировать скандал.

Сейчас супруги сфокусированы на том, чтобы исправить проблемы в отношениях. Но Джессика до сих пор чувствует обиду и грусть из-за этой ситуации. Она еще не до конца его простила,
– говорится в источнике.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jessica Biel (@jessicabiel)

 

 

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Скандал Звездные романы Голливуд LifeStyle
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