Джессика Честейн и Софи Тёрнер посетили комедийный фестиваль в Сан-Паулу: яркие фото

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Джессика Честейн и Софи Тёрнер
Джессика Честейн и Софи Тёрнер / Instagram/ @justjared

41-летняя звезда "Игры Молли" и 22-летняя актриса из "Игры престолов" стали гостями на ежегодном комедийном фестивале Comic-con в Бразилии.

Джессика Честейн, которая является одной из звезд будущей киноленты "Люди Икс: Темный Феникс", посетила фестиваль Comic-Con, который прошел в Сан-Паулу 8 декабря. Ей составила компанию коллега по съемочной площадке 22-летняя звезда Голливуда Софи Тёрнер.

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Они рассказывали о будущем фильме, а также много шутили. С уст Джессики Честейн не сходила улыбка. На ежегодный комедийный фестиваль актриса пришла в хорошем настроении и ярком наряде. Для выхода на сцену перед большим количеством публики она выбрала ярко-зеленый костюм и бежевые туфли-лодочки на каблуках. Изюминкой в ​​таком обычном наряде стал воротник рубашки, одна сторона которого была тянулась аж до пояса.

Джеcсіка Честейн
Джессика Честейн в Сан-Паулу/ Instagram / @bestofchastains

Софи Тёрнер в свою очередь выбрала белые брюки и кофту в тон. На левой руке актрисы были золотые часы, на правой – браслет и кольцо, а в ушах были массивные серьги.

Софі Тернер
Софи Тёрнер / Instagram / @queensophieturner

Софі Тернер
Акттриса в Сан-Паулу / Instagram / @queensophieturner

Джессіка Честейн і Софі Тернер
Джессика Честейн и Софи Тёрнер / Instagram / @bestofchastains
 

Теги: LifeStyle Бразилия Голливуд Кино
Источник: 24 канал
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