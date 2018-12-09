Джессика Честейн и Софи Тёрнер посетили комедийный фестиваль в Сан-Паулу: яркие фото

41-летняя звезда "Игры Молли" и 22-летняя актриса из "Игры престолов" стали гостями на ежегодном комедийном фестивале Comic-con в Бразилии.

Джессика Честейн, которая является одной из звезд будущей киноленты "Люди Икс: Темный Феникс", посетила фестиваль Comic-Con, который прошел в Сан-Паулу 8 декабря. Ей составила компанию коллега по съемочной площадке 22-летняя звезда Голливуда Софи Тёрнер.

Читайте также: Ким Кардашян повторила образ своей младшей сестры: фотофакт

Они рассказывали о будущем фильме, а также много шутили. С уст Джессики Честейн не сходила улыбка. На ежегодный комедийный фестиваль актриса пришла в хорошем настроении и ярком наряде. Для выхода на сцену перед большим количеством публики она выбрала ярко-зеленый костюм и бежевые туфли-лодочки на каблуках. Изюминкой в ​​таком обычном наряде стал воротник рубашки, одна сторона которого была тянулась аж до пояса.



Джессика Честейн в Сан-Паулу/ Instagram / @bestofchastains

Софи Тёрнер в свою очередь выбрала белые брюки и кофту в тон. На левой руке актрисы были золотые часы, на правой – браслет и кольцо, а в ушах были массивные серьги.



Софи Тёрнер / Instagram / @queensophieturner



Акттриса в Сан-Паулу / Instagram / @queensophieturner