Джессика Честейн раскритиковала "Игру престолов"

42-летняя голливудская актриса выразила свое недовольство сюжетом одного из самых популярных сериалов современности – "Игры престолов". По мнению Джессики Честейн авторы проекта не относятся серьезно к проблеме изнасилований.

Финальный сезон сериала "Игра престолов" стартовал около месяца назад и поклонники уже увидели большую часть запланированных эпизодов. Немало положительных отзывов от фанатов получили создатели сериала, однако голливудская актриса Джессика Честейн утверждает обратное. Об этом сообщает издание Variety.

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Как отмечается в источнике, знаменитость раскритиковала идею сериала, назвав его "несерьезным". В ее критике главным посылом было то, что женщине не обязательно становиться жертвой, чтобы быть сильным персонажем, как показывают в эпизодах ленты.

Изнасилование – это не средство для того, чтобы сделать персонажа сильнее. Женщина не должна становиться жертвой, чтобы превратиться в бабочку. Маленькая птичка всегда была Фениксом. Ее сила исходила от нее самой,

– сказала Джессика Честейн.

К критике присоединилась 46-летняя кинорежиссер Ава Дюверней. Женщина заподозрила мотивы расизма, поскольку в сериале снимается только одна актриса с не вполне белой кожей и это Натали Эммануэль, которая играет Миссандею.