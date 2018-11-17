Джессика Честейн впервые стала мамой: фото

29 Читати новину українською
Джессика Честейн
Джессика Честейн / www.instagram.com/jessicachastain

Американская актриса Джессика Честейн впервые стала матерью. У нее с мужем Жан-Лукой Пасси появилась дочь еще четыре месяца назад. Как известно, супруги воспользовались услугами суррогатной матери.

Об этом стало известно после того, как папарацци сфотографировали Джессику с детской коляской, которая направлялась в педиатрическую клинику, сообщает издание Page Six.

Читайте также: Мама не в халате: Светлана Тарабарова тронула сеть фото с сыном

Инсайдеры сообщают, что девочку назвали Джульеттой. Для Честейн и Пасси ребенок стал первым в семье.

 

 

 

Кто такая Джессика Честейн?
Голливудская актерская карьера которой началась с роли Кэролайн Стоддард в пилоте сериала 2004 года "Мрачные тени". В 2011 году вышли шесть фильмов с участием Честейн, вместе с теми, которые получили международное признание "Прислуга" Тейта Тейлора и "Древо жизни" Терренса Малика, принесшие актрисе популярность и множество наград и номинаций, включая "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA за "Лучшую женскую роль второго плана" в фильме "Прислуга".

Другие известные фильмы с участием Честейн – "Мама" и "Интерстеллар", вышедшие в 2014 году. В 2012 году актриса вошла в ежегодный список ста наиболее влиятельных людей года по версии журнала Time

Теги: Кино LifeStyle Звездные мамы
Источник: Lifestyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Кто победит в шоу "Танцы со звездами 2018"? Ваше мнение
сегодня 15:01 Кто победит в шоу "Танцы со звездами 2018"? Ваше мнение
1442
Мартину Скорсезе – 76: лучшие фильмы выдающегося кинорежиссера
17 ноября 18:55 Мартину Скорсезе – 76: лучшие фильмы выдающегося кинорежиссера
Анастасія Ковач-Петрушенко 829
Умерла модель Ким Портер: какими были последние сообщения экс-девушка рэпера Diddy
16 ноября 15:59 Умерла модель Ким Портер: какими были последние сообщения экс-девушка рэпера Diddy
1171
Winter is coming: как подготовиться к горнолыжному сезону еще осенью
16 ноября 11:00 Winter is coming: как подготовиться к горнолыжному сезону еще осенью
114
Черная пятница: 5 советов для удачных покупок
15 ноября 12:00 Черная пятница: 5 советов для удачных покупок
Яніна Ткачук 1458
В Киеве отгремел концерт легендарного Стинга: как это было
15 ноября 11:54 В Киеве отгремел концерт легендарного Стинга: как это было
632
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук