Джессика Честейн впервые стала мамой: фото

Американская актриса Джессика Честейн впервые стала матерью. У нее с мужем Жан-Лукой Пасси появилась дочь еще четыре месяца назад. Как известно, супруги воспользовались услугами суррогатной матери.

Об этом стало известно после того, как папарацци сфотографировали Джессику с детской коляской, которая направлялась в педиатрическую клинику, сообщает издание Page Six.

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Инсайдеры сообщают, что девочку назвали Джульеттой. Для Честейн и Пасси ребенок стал первым в семье.

Кто такая Джессика Честейн?

Голливудская актерская карьера которой началась с роли Кэролайн Стоддард в пилоте сериала 2004 года "Мрачные тени". В 2011 году вышли шесть фильмов с участием Честейн, вместе с теми, которые получили международное признание "Прислуга" Тейта Тейлора и "Древо жизни" Терренса Малика, принесшие актрисе популярность и множество наград и номинаций, включая "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA за "Лучшую женскую роль второго плана" в фильме "Прислуга".



Другие известные фильмы с участием Честейн – "Мама" и "Интерстеллар", вышедшие в 2014 году. В 2012 году актриса вошла в ежегодный список ста наиболее влиятельных людей года по версии журнала Time