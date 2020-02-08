Джессика Симпсон презентовала авторскую книгу

Популярная американская певица и актриса Джессика Симпсон решила проявить себя еще в одной сфере творчества. Для этого знаменитость написала авторскую книгу,

39-летняя актриса не сидит без дела. Джессика Симпсон презентовала свои мемуары, имеющие название "Открытая книга". Событие произошло в магазине Stella в Нью-Йорке.

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Бизнесвумен написала автобиографическую книгу, в которой достаточно откровенно рассказывает о трудностях, которые возникали на ее жизненном пути и как она их преодолевала. Джессика вспоминает о сексуальных домогательствах, которым подвергалась в детстве, как боролась с алкогольной зависимостью и какие испытания посылала ей судьба.

Певица считает свой путь долгим и эмоциональным. Она хотела бы, чтобы эта книга вдохновила людей на что-то хорошее.



Джессика Симпсон на презентации авторской книги / Фото: Getty Images

Для презентации своей работы Джессика выбрала красный костюм, сделав акцент на декольте. Гармоничности образу добавляли красные штаны-клеш со стрелками. Среди аксессуаров звезда выбрала серьги с камнями.

Красивая укладка и насыщенный макияж делали Джессику еще привлекательнее.



Джессика Симпсон / Фото: Getty Images

Поддержать актрису пришли ее муж Эрик Джоксон и дети: Максвелл, Эйс и Берди.

Дочь Максвелл также надела красное платье, чтобы быть похожей на звездную мамочку. Ее образ дополняли леопардовые вставки. Связала такое платье с черными лосинами и обувью. Сын Эйс для этого события выбрал пиджак в клеточку, серые брюки и сделал акцент на футболке оранжевого цвета. Его образ дополняла черная обувь. Маленькую Берди одели в оранжевое платье с принтом в виде грибов и леопардовые колготы и добавили коричневые туфельки.

Эрик Джонсон для светского выхода выбрал темную одежду, однако на лице сияла потрясающая улыбка.



Джессика Симпсон с мужем и детьми / Фото: Getty Images