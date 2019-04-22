Джессика Симпсон впервые показала новорожденную дочь: миловидные фото

Американская певица и актриса Джессика Симпсон месяц назад в третий раз стала мамой. 21 апреля она решила впервые показать миру своего малыша – дочь Берди Мэй Джонсон.

38-летняя артистка и 39-летний игрок в американский футбол Эрик Джонсон сделали неожиданный сюрприз для своих фанатов. На странице в Instagram Джессики Симпсон появились несколько фотографий с одномесячной дочкой, а также с мужем и двумя другими детьми.

Читайте также: Пиппа Миддлтон дала первое интервью, в котором рассказала о своем сыне

С праздником Пасхи от семьи Джонсонов! Всех пятерых!

– подписала новые фотографии американская звезда.

Вся семья Джессики была одета в похожие образы: женская половина выбрала платья с цветочными принтами, в то время как мужская – синие костюмы. Все снимки были сделаны между очаровательными цветочными декорациями и гирляндами.



Семья Джессики Симпсон / Instagram / @jessicasimpson



Дочь Джессики Симпсон / Instagram / @jessicasimpson



Дочери Джессики Симпсон – Эйс и Берди / Instagram / @jessicasimpson

Стоит добавить, что Джессика Симпсон родила третьего ребенка 20 марта. Вследствии тяжелого протекания беременности, врачам пришлось сделать кесарево сечение. Кроме этого, у актрисы и ее мужа есть 6-летний сын Максвелл Дрю и 5-летняя дочь Эйс Кнут.

Кто такая Джессика Симпсон?Американская певица, актриса, телеведущая и дизайнер. В музыкальной индустрии она достигла немалого успеха, продав 20 миллионов альбомов по всему миру, а также в свое время возглавляла мировые чарты Billboard. В общем звезда выпустила 7 студийных альбомов. Также она сыграла в 9 фильмах, самыми популярными из которых являются "Свидание моей мечты" (2006), а также "Блондинка с амбициями" (2007). В 2006 году известный глянец MAXIM назвал Симпсон самой сексуальной женщиной мира.