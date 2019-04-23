Джиджи Хадид – 24! Успешная модель о моде, здоровье и красоте

Сегодня, 23 апреля, невероятно харизматичной модели Джиджи Хадид, которая покорила не только все подиумы мира, но и сердца миллионов мужчин и женщин, исполняется 24 года. Мы расскажем вам, каких успехов достигла модель в фешн-индустрии, как ухаживает за собой и как следит за своим здоровьем.

24-летняя американская модель и "ангел" Victoria's Secret за несколько лет карьеры успела влюбить в себя миллионы поклонников и стать одной из самых известных моделей мира.

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Что нужно знать о Джиджи Хадид

Джиджи Хадид родилась в Калифорнии в семье владельца строительной компании Мохамеда Хадида и модели Иоланды Хадид. В два года Джиджи уже стала моделью детской линии одежды Guess, а в 2011 году подписала контракт с агентством IMG Models. Однако в детстве мечтала о другом. Она активно занималась конным спортом, а также входила в юношескую олимпийскую сборную по волейболу.



Джиджи Хадид с мамой и сестрой / Getty Images

Окончив среднюю школу в Малибу, Джиджи переехала в Нью-Йорк, чтобы сосредоточиться на карьере модели. Впервые серьезно в мир моды Джиджи ворвалась в 2014 году, когда снялась для ежегодного календаря Pirelli, фотографом которого был Стивен Майзель. Дизайнер Том Форд сразу же сделал ее героиней своих рекламных кампаний.

Модель часто дефилирует на показах Chanel, Dolce & Gabbana, Balmain, Michael Kors,Tom Ford, Versace и Tommy Hilfiger и других. В 2017 году Maybelline New York представили новую коллекцию макияжа, созданную в коллаборации с Джиджи Хадид, которая является неизменным лицом бренда. Больше года Джиджи работала с лучшими экспертами Maybelline, в результате чего появилась линия Gigi Hadid X Maybelline.



Джиджи Хадид на показе Versace / Getty Images

Главная супермодель современности заняла седьмую строчку в рейтинге самых богатых моделей 2018 года, заработав в течение года 9,5 миллионов долларов.

Джиджи Хадид – икона стиля

Модель приложила неимоверные усилия, чтобы в таком молодом возрасте уверенно стать лицом десятков глянцев, кампейнов брендов и даже совместных коллабораций с модными домами.

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Представительница модного мира не боится экспериментировать с образами: ее можно встретить как в сексуальном платье, так и в образе, который сочетает в себе несколько стилей. Поэтому девушку наследуют известные фэшн-блогеры и другие звезды шоу-бизнеса.



Джиджи Хадид – 24 / Getty Images

Джиджи умело сочетает вещи демократичных марок и кутюрные аксессуары, любит спортивный и кэжуал стиль, а также знает, как выгодно подчеркнуть свою роскошную фигуру.

Мода глазами Джиджи Хадид: уроки стиля

"Я всегда собираюсь в последний момент, но стараюсь выглядеть просто и не переусердствовать с деталями. Именно поэтому, я почти все время хожу в футболках и джинсах, подбирая под них аксессуары – обувь и сумки", – делится секретом успешная модель.

1. Прислушивайтесь к себе. Модель признается, что, продумывая новые модные образы, она ориентируется на собственные предпочтения и вкусы.

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2. Носите аксессуары и украшения. По ее словам, не стоит бояться одежды: с ней надо экспериментировать, чтобы получить желаемый эффект. Различные виды линз, разнообразные аксессуары, маленькие детали или просто банальный шарф – непременно добавят шарма в ваш образ.



Модель – икона стиля

3. Делайте ставку на металлик.

"По моему мнению, серебро подходит абсолютно ко всему. Несмотря на то, что оно блестит, оно идеально вписывается в любые тренды. Что-то в стиле "металлик" можно выбрать как в одежде, так и в обуви. Я даже сделала ставку на этот цвет, разрабатывая ботинки Stuart Weitzman. Он действительно идет всем", – заявила модель.

Beauty-советы от Джиджи Хадид

1. Не мойте волосы слишком часто.

По словам модели, частое мытье волос очень сушит их, поэтому надо как можно больше оставлять их здоровыми и делать небольшие перерывы.

2. Правильно питайтесь.

Красавица рекомендует всем женщинам правильно питаться и тренироваться, чтобы всегда оставаться в форме.



Джиджи Хадид дает beauty-советы / Instagram / @gigihadid

3. Придерживайтесь, чтобы ваш ежедневный макияж был довольно простым.

Джиджи ежедневно использует лишь 3 средства маст-хэва для макияжа: тональный крем, бронзер и тушь для ресниц.

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4. Используйте для губ скраб.

"Мой любимый образ перед каждой фотосессией – протереть влажной салфеткой свои губы и снять с них всю мертвую кожу так, чтобы они были мягкими и пухлыми", – рассказывает модель.

5. Давайте своей коже отдых.

"Моя мама, когда я была маленькой, никогда не носила макияж и она была очень свободной и ориентированной на натуральность. Она пила много воды и всегда любила простоту. Поэтому я большой поклонник всего натурального", – заявила Джиджи.

Рацион питания Джиджи Хадид

Как и каждая модель, которая придерживается здорового питания, Джиджи не может пропустить завтрак. Завтракает яичницей, тостами с сыром и свежевыжатым апельсиновым соком.

Все, что я съедаю утром, заряжает меня на весь день. Поэтому завтрак я стараюсь не пропускать, и он у меня, как правило, плотный,

– рассказала Джиджи.



Рацион питания от Джиджи Хадид / Instagram / @gigihadid

На обед девушка преимущественно употребляет салат из рукколы. Однако не отказывает себе в фаст-фуде: девушка никогда не будет упрекать себя за съеденный сочный гамбургер или хот-дог. А вот на ужин Джиджи Хадид может приготовить суп из томатов с салатом или легкий сэндвич.