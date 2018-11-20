Джиджи Хадид и другие звезды примерили образ Микки Мауса: соблазнительные кадры

Американская модель Джиджи Хадид решила присоединиться к празднованию 90-й годовщины со дня создания легендарного Микки Мауса. Однако сделала это звезда достаточно пикантно.

Модель согласилась на сексуальную съемку в образе Микки Мауса. Джиджи Хадид позировала перед камерой в крошечных латексных шортах красного цвета. Свой образ она дополнила широкой кофтой с персонажем Disney и ушами в стиле Микки.

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Соответствующие фото появятся в специальном выпуске журнала Chaos, который авторы издания посвятили 90-летию со дня создания легендарного Микки Мауса.

"Меня охватывает радость и удивление, что Disney был в моей жизни и жизни миллионов людей, которые всей семьей следили за Микки Маусом. На этой неделе ему исполняется 90 и я очень рада присоединиться к специальному выпуску Chaos, приуроченному юбилею", – рассказала Джиджи.

Отметим, что в съемке приняли участие и другие модели и звезды шоу-бизнеса. В частности, сестра Джиджи – Белла Хадид, Виттория Черетти, Карен Элсон, Шенелл Уильямс, Кара Тейлор и другие. Знаменитости позировали в образах, созданных дизайнерами в стиле мультипликационного героя.

В Диснейленде мы с сестрой всегда прежде всего бежали к Микки и Минни, чтобы увидеть их,

– вспомнила Белла Хадид.