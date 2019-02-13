Джиджи Хадид откровенно призналась, что может ее разозлить

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Джиджи Хадид
Джиджи Хадид / Instagram/ @gigihadid

Знаменитая американская модель Джиджи Хадид стала гостьей популярного шоу "Ночное шоу с Джимми Феллоном" (The Tonight Show Starring Jimmy Fallon). Во время разговора она призналась, что ее может внезапно разозлить.

Недавно 23-летняя Джиджи Хадид снялась для американского Elle, позировав на взлетной посадке, берегу моря и в салоне вертолета. В интервью девушка рассказала, почему не считает свою родную сестру Беллу конкуренткой, поскольку они работают в одной отрасли, а уже через несколько дней после этого она сделала откровенное признание относительно вещей, которые ее могут злить.

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В студии " ночного шоу из шоу с Джимми Фэллоном "(The Tonight Show Starring Jimmy Fallon) модель рассказывала о не сложившейся карьере волейболистки, а также оговорилась, что может ее разгневить.

Обычно я очень милая, если вижу, что человек вместе со мной нацелен на результат. Но если кто-то ленится, я становлюсь совсем другой, очень жесткой,
– призналась 23-летняя модель.

На шоу Джиджи пришла в черном комбинезоне с обнаженными ключицами, сделав акцент на обуви. Она обула яркие туфли-лодочки на высоком каблуке салатового оттенка.

Смотреть видео с Джиджи Хадид:

 

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Теги: LifeStyle Мода Джиджи Хадид
Источник: 24 канал
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