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Джиджи Хадид подтвердила отношения с Зейном Маликом: трогательное фото

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Джиджи Хадид и Зейн Малик вместе / www.justjared.com

В январе весь мир заговорил о романе одной из самых успешных моделей современности и британского певца. Однако влюбленные никак не комментировали слухи и избегали папарацци. Откровенное признание Джиджи Хадид решила приурочить ко Дню влюбленных.

Почти после года разлуки одна из самых красивых пар Голливуда решила возобновить отношения. О воссоединении заговорили еще в январе этого года, когда вместе с семьей Джиджи Хадид Зейн Малик отпраздновал свой 27-й день рождения в одном из ресторанов Нью-Йорка.

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Однако, как оказалось, романтические отношения звезды возобновили еще в прошлом году. Об этом сообщила сама 24-летняя американская модель. Известно, что знаменитая красавица имеет две страницы в инстаграме, на одной из которых делится фотографиями из-за кулис своей публичной жизни.

Фото любимого Джиджи дополнила лаконичной подписью: "Хэй Валентин. Z на ферме. Декабрь 2019". Фолловеры взорвались волной радостных комментариев, поспешив наконец поздравить кумиров с долгожданным возобновлением отношений.


Джиджи Хадид подтвердила отношения с Зейном Маликом / Screenshot / Instagram / @gigihadid

Напомним, что Джиджи Хадид и Зейн Малик начали встречаться еще в 2015 году. Вероятно, ни один инсайдер точно не может сказать, сколько раз Джиджи и Зейн прекращали и возобновляли роман. Уже в 2018 году пара заявила, что окончательно прекратила встречаться из-за определенных разногласий. Однако, как оказалось, чувствам подвластны даже наибольшие препятствия.

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Автор: Марина Джура
Теги: Звездные романы Джиджи Хадид Новости LifeStyle LifeStyle
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