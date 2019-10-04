Джиджи Хадид рассталась с Тайлером Кэмероном после двух месяцев романа: подробности

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Джиджи Хадид и Тайлер
Джиджи Хадид и Тайлер

24-летняя американская модель и "ангел" Victoria's Secret Джиджи Хадид рассталась с 26-летним участником шоу "Холостячка" Тайлером Кэмероном.

О недолгом романе американских звезд сообщает издание Entertainment Tonight.

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В источнике отмечается, что о разрыве Джиджи Хадид и участника реалити-шоу "Холостячка" (The Bachelorette) сообщили близкие люди из окружения звезд. Они заявили, что Тайлер Кэмерон свободен и ни с кем не встречается, тогда как в августе его и звезду подиумов заметили на свидании.

Что интересно, неделю назад сам Тайлер обмолвился, что в его личной жизни произошли изменения. Парень заявил о расставании с девушкой во время съемок программы Ханны Браун.

Фанаты подозревают, что причиной разрыва стал насыщенный график, ведь Джиджи Хадид не пропускала показов на миланской и парижской Неделях моды, а Тайлер Кэмерон тем временем занимался своей карьерой в США. Однако еще в начале сентября парень поддержал свою возлюбленную и вместе с ней полетел в Нидерланды на похороны ее бабушки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@versace pre show by @gregswalesart

Допис, поширений Gigi Hadid (@gigihadid)

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Victoria's Secret Джиджи Хадид Звездные разводы
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