Джиджи Хадид снялась для британского Vogue: стильные образы модели

24-летняя американская супермодель завоевывает имя одной из самых успешных красавиц современности не только на престижных подиумах, но и во время фэшн-съемок. Джиджи Хадид снялась в классических образах для мартовского номера престижного глянца.

Одна из самых популярных моделей современности украшает обложки самых известных изданий. Джиджи Хадид и в повседневной жизни демонстрирует безоговорочный стиль и собственным гардеробом диктует тренды для модниц во всем мире. Во время фэшн-съемок за безупречные образы звезды отвечают именитые стилисты, которые на отлично выполняют свою работу.

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Джиджи Хадид украсила страницы британского Vogue. Красавица предстала в сдержанном классическом наряде оверсайз, что придало фотографиям дерзости. Среди образов, которые примерила модель, мешковатые костюмы черного и песочного цветов, total blue look с объемными джинсами и широкой мужской рубашкой.

Одним из самых экстравагантных стал аутфит, который соединил шорты в "баскетбольном" стиле со светлым топом, кремовым пиджаком и высокими спортивными носками. Завершили образ стильные красные тапочки с камнями.



Джиджи Хадид для британского ​Vogue / Instagram / @gigihadid

Однако едва ли не самый большой восторг вызвали более пикантные кадры. На одном из них Джиджи позирует в длинной белой рубашке, украсив небрежную прическу камнями. Наряд позволил модели обнажить стройные ноги.



Джиджи Хадид для британского ​Vogue / Instagram / @gigihadid

На личной странице в инстаграме автор съемки опубликовал горячий кадр, на котором девушка предстала в одних только джинсах. Свой соблазнительный бюст красотка прикрыла руками, откинув волосы назад. Такой откровенный снимок в очередной раз подчеркнул стройность звезды и ее безупречное тело.



Джиджи Хадид для британского ​Vogue / Instagram / @zoeghertner