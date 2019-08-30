Джиджи Хадид снялась для глянца топлес: фото

Популярная американская модель Джиджи Хадид стала главной героиней нового выпуска Vogue Brazil. Манекенщица снялась в жаркой съемке, обнажив свои груди.

Автором фотосессии был знаменитый тандем Луиджи и Янго. Для зажигательной Джиджи они подготовили нетипичные образы и довольно сексуальную концепцию.

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На обложке манекенщица предстала топлес, примерив только колготки в сетку и кепи от Eric Javits. Брендовая цепочка от Chanel завершил горячий образ Джиджи Хадид.

Уже в глянце она предстала в более скромных образах, надев боди и платья. Однако не только фотосессия сможет поразить читателей. В анонсе указано, что Джиджи Хадид решила поднять актуальную для Бразилии тему – лесные пожары. Стихия уже наделала немало вреда жителям Южной Америки и охватила обширные территории. Модель призвала всех сплотиться вокруг проблемы и помочь людям восстановить дома после пожаров и остановить разрушение.

Я хотела бы обратить внимание на то, что наиболее важно сейчас для Бразилии. Мое сердце с коренными народами Амазонии. Вы можете сделать пожертвования, чтобы поддержать местные общины, остановить разрушения и защитить их права и жилье,

– написала Джиджи Хадид.

Известно, что модель Джиджи Хадид – активная волонтер и благодетельница. Несмотря на немалые доходы и прибыль от съемок она всегда осуществляет перечисление на благотворительные фонды, помогая людям в Африке и Азии. В частности, в августе 2018 года манекенщица ездила в Бангладеш в рамках гуманитарной миссии Детского фонда ООН. Тогда Джиджи Хадид встретилась с беженцами в специальном лагере и привезла им необходимые вещи и продукты.