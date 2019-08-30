Джиджи Хадид снялась для глянца топлес: фото

624 Читати новину українською
Джиджи Хадид в съемке для Vogue
Джиджи Хадид в съемке для Vogue / Instagram / @voguebrasil

Популярная американская модель Джиджи Хадид стала главной героиней нового выпуска Vogue Brazil. Манекенщица снялась в жаркой съемке, обнажив свои груди.

Автором фотосессии был знаменитый тандем Луиджи и Янго. Для зажигательной Джиджи они подготовили нетипичные образы и довольно сексуальную концепцию.

Читайте также: Самые жаркие обложки журналов, которые появились летом: фото 18+

На обложке манекенщица предстала топлес, примерив только колготки в сетку и кепи от Eric Javits. Брендовая цепочка от Chanel завершил горячий образ Джиджи Хадид.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gigi Hadid (@gigihadid)

Уже в глянце она предстала в более скромных образах, надев боди и платья. Однако не только фотосессия сможет поразить читателей. В анонсе указано, что Джиджи Хадид решила поднять актуальную для Бразилии тему – лесные пожары. Стихия уже наделала немало вреда жителям Южной Америки и охватила обширные территории. Модель призвала всех сплотиться вокруг проблемы и помочь людям восстановить дома после пожаров и остановить разрушение.

Я хотела бы обратить внимание на то, что наиболее важно сейчас для Бразилии. Мое сердце с коренными народами Амазонии. Вы можете сделать пожертвования, чтобы поддержать местные общины, остановить разрушения и защитить их права и жилье,
– написала Джиджи Хадид.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gigi Hadid (@gigihadid)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gigi Hadid (@gigihadid)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Vogue Brasil (@voguebrasil)

Известно, что модель Джиджи Хадид – активная волонтер и благодетельница. Несмотря на немалые доходы и прибыль от съемок она всегда осуществляет перечисление на благотворительные фонды, помогая людям в Африке и Азии. В частности, в августе 2018 года манекенщица ездила в Бангладеш в рамках гуманитарной миссии Детского фонда ООН. Тогда Джиджи Хадид встретилась с беженцами в специальном лагере и привезла им необходимые вещи и продукты.

blog_ava
Что такое Root-права и как их получить на Android: инструкция
сегодня
29876
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Эротика Джиджи Хадид Vogue
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Игра в прятки": фильм о поистине кошмарной свадьбе
1 сентября 13:30 "Игра в прятки": фильм о поистине кошмарной свадьбе
Юлія Ліпенцева 228
Лунный календарь стрижек на сентябрь 2019: интересные советы
1 сентября 12:34 Лунный календарь стрижек на сентябрь 2019: интересные советы
1812
Дешевый недешевый Париж: что поесть, куда пойти и как правильно сэкономить
31 августа 17:25 Дешевый недешевый Париж: что поесть, куда пойти и как правильно сэкономить
380
Топ-7 вышиванок в гардеробе королевы Иордании
31 августа 14:23 Топ-7 вышиванок в гардеробе королевы Иордании
Юлія Михайлова 1448
Годовщина смерти Принцессы Дианы: что мы знаем о неповторимой Леди Ди
31 августа 12:50 Годовщина смерти Принцессы Дианы: что мы знаем о неповторимой Леди Ди
Уляна Журба 5125
Новости
Больше новостей
Залиште відгук