Джиджи Хадид в соблазнительных образах снялась для обложки глянца: горячие кадры

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Джиджи Хадид
Джиджи Хадид / www.elle.com

Знаменитая 23-летняя американская супермодель и "ангел" Victoria's Secret украсила мартовскую обложку американского журнала Elle. Девушка поменяла около пяти образов, каждый из которых был очень соблазнительным и сексуальным.

Позировать в соблазнительных образах для 23-летнего "ангела" Victoria's Secret не есть чем-то недостижимым или незнакомым, поэтому она свободно чувствовала себя перед объективами фэшн-фотографов. Об этом свидетельствуют невероятные кадры из фотосессии, которые появились на официальной странице Elle.

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Джиджи Хадид позировала в кабине вертолета в обольстительном топе и трусиках, опираясь ногами в спинку кресел, которые были впереди нее.

Джіджі Хадід
Джиджи Хадид / Elle

После этого съемка продолжилась на взлетно-посадочной площадке. Позади модели виднелся большой вертолет, который поднимался в воздух. Его пропеллер с невероятной скоростью прокручивался, образуя сильный ветер.

Джіджі Хадід
Джиджи Хадид / Instagram / @elleusa

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Nina Garcia (@ninagarcia)

Также Джиджи Хадид позировала на берегу океана в розовом пиджаке на голое тело, в купальнике из змеиной кожи и других соблазнительных образах.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Nina Garcia (@ninagarcia)

Джіджі Хадід
Джиджи Хадид / Elle

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ELLE Magazine (@elleusa)

Elle Джіджі Хадід
Джиджи Хадид / Elle

Джіджі Хадід
Джиджи Хадид / Elle
 

 

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Теги: Мода LifeStyle Стиль и мода Эротика Джиджи Хадид Victoria's Secret
Источник: 24 канал
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