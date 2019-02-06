Джиджи Хадид в соблазнительных образах снялась для обложки глянца: горячие кадры

Знаменитая 23-летняя американская супермодель и "ангел" Victoria's Secret украсила мартовскую обложку американского журнала Elle. Девушка поменяла около пяти образов, каждый из которых был очень соблазнительным и сексуальным.

Позировать в соблазнительных образах для 23-летнего "ангела" Victoria's Secret не есть чем-то недостижимым или незнакомым, поэтому она свободно чувствовала себя перед объективами фэшн-фотографов. Об этом свидетельствуют невероятные кадры из фотосессии, которые появились на официальной странице Elle.

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Джиджи Хадид позировала в кабине вертолета в обольстительном топе и трусиках, опираясь ногами в спинку кресел, которые были впереди нее.



Джиджи Хадид / Elle

После этого съемка продолжилась на взлетно-посадочной площадке. Позади модели виднелся большой вертолет, который поднимался в воздух. Его пропеллер с невероятной скоростью прокручивался, образуя сильный ветер.



Джиджи Хадид / Instagram / @elleusa

Также Джиджи Хадид позировала на берегу океана в розовом пиджаке на голое тело, в купальнике из змеиной кожи и других соблазнительных образах.



Джиджи Хадид / Elle



Джиджи Хадид / Elle