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Джиджи Хадид выбрала кардиган от украинского бренда: фото

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Модель Джиджи Хадид / Instagram / @gigihadid

На этот раз поклонников модных брендов собрала Парижская неделя мужской моды. Американская супермодель неизменно демонстрирует трендовые образы. Она появилась в кардигане украинского бренда KSENIASCHNAIDER, выполненном в технике пэчворк.

24-летняя модель навсегда вписала свое имя в мировую модную индустрию. Коллекции культовых модельеров, которые Джиджи Хадид демонстрирует на подиумах, обречены на блестящий успех. В ее гардеробе множество брендовых вещей, среди которых нашлось место вещам от украинских дизайнеров.

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Во время одного из выходов в рамках Недели мужской моды во французской столице Белла Хадид появилась в ярком кардигане украинского модного дома KSENIASCHNAIDER. Этот наряд выполнен в технике пэчворк.

Это новая экологическая инициатива, в рамках которой одежду шьют из остатков тканей и образцов, которые фабрики присылают брендам для ознакомления. Такой подход позволяет не только ответственно относиться к использованию материалов, но и делает каждую вещь уникальной.

джіджі хадід
Джиджи Хадид в кардигане​ KSENIASCHNAIDER / Instagram / @kseniaschnaider

джіджі хадід
Джиджи Хадид в кардигане KSENIASCHNAIDER / Instagram / @kseniaschnaider

Не менее звездная сестра Белла Хадид недавно тоже появлялась в одежде KSENIASCHNAIDER. Для отдыха во время новогодних каникул она выбрала шорты из переработанного денима украинского бренда. 

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Стиль и мода Джиджи Хадид Модные бренды
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