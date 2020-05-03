Джиджи и Белла Хадид снялись для обложки парижского Vogue: фантастические фото

Звездные сестры украсили обложки двойного номера Vogue Paris за май и июнь. Джиджи и Белла примерили наряды от ведущего дома моды Dolce & Gabbana. Успешные модели предстали в кардинально разных образах, выбрав белое и золотистое платье.

В период карантина редакция парижского Vogue решила порадовать читателей двойной порцией красоты. На официальной странице глянца в инстаграме появились фото обложек, на которых появились знаменитые сестры Хадид. Белла и Джиджи стали лицами майско-июньского выпуска фэшн-журнала.

К теме Джиджи и Белла Хадид устроили импровизированную фотосессию для Vogue на домашнем ранчо: фото

Для звездных моделей, которых окрестили "самыми модными сестрами" индустрии, выбрали фантастические наряды. На знаменитостях платья из весенней коллекции Dior Couture и осенней пре-коллекции Dolce & Gabbana Alta Moda. На Белле Хадид было роскошное воздушное платье белого цвета с объемными прозрачными рукавами. Она дополнила его массивными золотыми украшениями – серьгами и браслетами. Не менее ярким был и макияж звезды шоколадных оттенков с акцентом на глаза.

Зато Джиджи Хадид предстала в более дерзком образе. На ней платье золотого цвета с полупрозрачными вставками и бахромой, которое подчеркивает силуэт ее стройной фигуры. Яркий наряд дополнили золотыми серьгами с кольцами и большим браслетом с камнями. С общей цветовой гаммой контрастировал макияж с фиолетовыми тенями.