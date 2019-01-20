Джиллиан Андерсон сыграет "Железную леди" в новом сезоне сериала "Корона": неожиданные детали

Звезда фильма "Совершенно секретно" ("The X-Files") снимется в следующем сезоне любимого сериала "Корона". Джиллиан Андерсон сыграет женщину, которая сильно отметилась в истории Великобритании.

О культовой роли, доставшейся 50-летней Джиллиан Андерсон, сообщает иностранное издание The Daily Mail.

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Голливудская актриса сыграет знаменитую "Железную леди" Маргарет Тэтчер в четвертом сезоне популярного политического сериала "Корона". Новые эпизоды увидят свет не ранее 2020-го года, однако работать над ними команда начнет уже летом 2019 года. К слову, третий сезон, премьера которого состоится в этом году, будет состоять из 10 серий. Однако точную дату пока не назвали.

Стоит добавить, что сериал начинается со свадьбы королевы Елизаветы II в 1947 году, которую в первых двух сезонах сериала сыграла Клер Фой, в третьем – Оливия Колман.