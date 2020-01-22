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Джим Керри появился в тизере второго сезона сериала "Шучу": видео

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Джим Керри / IMDb

Звезда фильма "Маска" Джим Керри добавил изюминку к многосерийной ленте "Шучу"(Kidding). 58-летний актер умело исполняет забавные роли, но как насчет сценария, по которому он может потерять семью?

Над съемками второго сезона сериала "Шучу" (Kidding) по-прежнему работает телеканал Showtime. Так, первый тизер появился на официальном ютуб-канале ленты и канала.

Кстати, В сети появился трейлер к экранизации на легендарную сказку братьев Гримм "Гретель и Гензель"

Напомним, по сюжету “Шучу”, главный герой, роль которого исполняет Джим Керри, жизнерадостный, веселый и всегда позитивный телеведущий по имени Джефф. Ему, без каких-либо усилий, удается рассмешить даже человека в отчаянии. Однако его шутливый нрав может помочь всем, кроме него. Его взгляд на жизнь резко меняется, когда его брак с любимой женой начинает трещать по всем швам.

Его семейная жизнь летит кувырком, поэтому перед Джеффом встает новая миссия – не потерять настоящего себя и сохранить семью.

“Шучу”: тизер второго сезона

 

 
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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кино
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