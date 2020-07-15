Певица из Львовщины продолжает путешествовать по Украине. На этот раз Ирина Федишин отправилась в Карпаты. Она поделилась несколькими живописными фотографиями из Буковели и продемонстрировала свой образ.

Яркие фотографии артистка опубликовала на личной странице в инстаграме. Она активно проводит лето и постоянно путешествует. Ирина не спешит отправляться за границу, а предпочитает внутренний туризм. Вместе с мужем и детьми исполнительница изучает интересные места родной земли.

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Образ Ирины Федишин

Для поездки в горы певица выбрала удобный наряд. Она позировала, выглядывая из автомобиля, на фоне живописной природы в светлых облегающих джинсах с белым ремнем и в синей рубашке в клеточку. Добавила в такой look и красные кроссовки. Белокурые волосы звезда собрала в прическу сзади, оставив только две пряди спереди. На лице Ирина сделала легкий естественный макияж и дополнила свой образ крупными солнцезащитными очками.

Знаменитость счастлива, что может наслаждаться временем, которое проводит на природе вместе с близкими людьми. На ее лице неизменно сияет улыбка, которая приносит только положительные эмоции.



Ирина Федишин в джинсах и рубашке в клетку / Instagram / @irynafedyshyn

В Буковель Федишин отправилась не сама, а вместе с мужем, продюсером Виталием Човныком и сыновьями – Юрчиком и Олежиком. После ослабления карантина семья уже успела посетить древние замки Львовщины, побывать в Карпатах, Одессе, Умани, Черткове. Они решили провести это лето активно и не теряют возможности познавать родной край.



Ирина Федишин с семьей в Буковели / Instagram / @irynafedyshyn​

Ирина Федишин на отдыхе в Карпатах / Instagram / @irynafedyshyn