Украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, в очередной раз показала поклонникам свой look of the day. Артистка продемонстрировала стильный и одновременно нежный образ, которым очаровала сеть.

Очередной снимок звезда опубликовала на личной странице в инстаграме. Она не прекращает диктовать тренды украинским модницам. Знает, как даже в спортивном наряде выглядеть непревзойденно. Читайте также В белой футболке с ярким принтом: Настя Каменских похвасталась летним образом – фото Образ Насти Каменских Исполнительница ошеломила не только своим аутфитом, но и забавной позой. Таким образом она показала свою радость, ведь начались выходные. Каменских предстала перед камерой в свитшоте мятного цвета и серых джинсах. Сочетала наряд с нежными мятными кроссовками. Стройную талию подчеркнула с помощью прозрачного ремня с надписью. Среди аксессуаров ее образ дополняли минималистичные серьги, часы и браслеты. Волосы артистка уложила в привычные для себя локоны, а на лице сделала макияж в коричневых оттенках с акцентом на глазах.

Стильный образ Насти Каменских / Instagram / @kamenskux В комментариях подписчики выражают комплименты Насте. Она каждый раз удивляет их, поражает прекрасным чувством стиля и красотой.