Украинская певица активно развивает личный блог в социальных сетях и собрала 800 тысяч активной аудитории. По этому случаю Оля Цибульская сняла забавное видео, на котором весело танцевала на берегу реки в джинсовом комбинезоне.

Звезды стремятся чувствовать свою популярность не только во время концертов или публичных мероприятий, но и в сети. Оля Цибульская относится к тем знаменитостям, которые тщательно подбирают контент для своего инстаграма и получают колоссальную отдачу заинтересованных фолловеров. У певицы таких уже 800 тысяч.

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Благосклонность такого количества пользователей вдохновила артистку познакомиться со своими фанами ближе, потому артистка призвала их оставлять имена и названия родных городов в комментариях. Кроме того, Цибульская подарила поклонникам зажигательный танец, который исполнила на камеру на берегу реки. Она весело крутила бедрами и прыгала на пирсе.

Образ Оли Цибульской

В прохладный летний день звезда выбрала джинсовый комбинезон с ультракороткими шортиками и большими карманами. На объемный наряд, который соблазнительно обнажал ножки певицы, она накинула стильный жакет размера оверсайз. Однако сняла его в конце видео и соблазнительно покрутила им над головой. Артистка прихватила и солнцезащитные очки, которыми, похоже, скрыла лицо без макияжа.

"Эту чувственную композицию и страстный танец я посвящаю каждому из вас, кисы и коты", – написала Оля Цибульская.